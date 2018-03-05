緩和兩韓關係 南韓國安特使團赴朝

2018-03-05

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓總統文在寅四日宣布，將派遣包括情報首長等多名高官組成的特使團前往北韓，以緩和朝鮮半島緊張情勢，促成美國與北韓對話。在此同時，向來對北韓立場強硬的美國總統川普，三日晚間在發表一場幾乎通篇都是玩笑的演說時表示，北韓主動致電美國，希望進行對話，美方則要求北韓先廢除核武再說。目前並不清楚川普是在說笑或確有此事。

文在寅發言人尹永燦表示，訪問北韓的南韓特使團共十人，團長為青瓦台國家安保室長鄭義溶，另有國家情報院院長徐薰、統一部次官千海成、國家情報院第二次長金相均，與青瓦台國政狀況室長尹建永等四名高官，以及五名工作人員。

特使團此行為時兩天，五日午後飛抵平壤，六日返回首爾，期間將與北韓高層就營造美國與北韓對話、朝鮮半島去核化，以及改善兩韓關係等廣泛議題進行討論。

川普戲稱北韓來電謀和 但美要求先廢核

尹永燦還說，南韓特使團將在北韓行結束後，前往美國向川普政府官員說明兩韓會談結果。南韓媒體引述分析家報導，首爾同時派遣兩位部長級官員前往北韓，十分罕見；精通北韓事務的徐薰與精通對美事務的鄭義溶同時訪問平壤，有助於在推進兩韓對話的同時，促成北韓和美國的對話。

這是兩韓繼日前落幕的南韓平昌冬季奧運會入場共旗以來，雙邊關係的最新發展，也是南韓對北韓領導人金正恩胞妹金與正上月以特使身分出席平昌冬奧的回應。文在寅尋求利用平昌冬奧開啟華府與平壤間的對話，以舒緩自美國與北韓對峙而升高的緊張情勢。

此外，川普三日在華府的媒體人與媒體機構組織「烤架俱樂部」（Gridiron Club）年度晚宴上發表演說時「驚爆」，平壤當局數日前來電，表示想與美國對話，「我就說，『我們也想（與你們對話），但你們得先廢核，你們得廢核…我們（美國與北韓）會見面，看看是否會有好事發生…我不會排除與金正恩直接對話，我不會。』」

目前並不清楚川普此言真假。川普向來對北韓立場強硬、多次與金正恩對嗆，甚至公開打臉國務卿提勒森，聲稱與北韓進行核談判是浪費時間。