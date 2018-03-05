中國政協未提兩制 港人治港恐再緊縮

2018-03-05

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國人民政治協商會議（政協）第十三屆全國委員會第一次會議，三日在北京人民大會堂揭幕，政協主席俞正聲報告過去五年的工作回顧、今後的工作建議等，涉及香港和澳門部分的內容，卻一改往年慣例，少了「貫徹一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治方針」等用語，僅以「加強同港澳台僑同胞團結聯誼，動員中華兒女共擔民族大義、共圓中國夢」等說法。外界質疑，此舉可能代表北京將再度緊縮對港政策。

在這份俞正聲任內最後一次工作報告、展望二○一八年工作部署中，涉及港澳部分的內容，出現明顯變化；在部署工作方面，僅有「加強同港澳台僑同胞團結聯誼」，不僅罕見地將香港、台灣以及海外華人地區並列，而且在歷年工作報告中，涉及港澳部分常見的一國兩制、港人治港、澳人治澳、支持特別行政區行政長官和政府依法施政等，隻字不見。

大談中國夢 民主派議員稱警告意味濃

香港民主黨立法會議員林卓廷指出，政協此舉包含政治訊息，北京並非無心遺漏相關語句，官方想必是有心刪除一國兩制、港人治港、高度自治等字眼，讓人不免擔心，北京可能再次緊縮對港政策，「未必立刻有所行動，但以此警告香港人，北京可以再收得更緊」。

此外，分析家認為，此事反映出中共高層換屆之際，權力交接未必順暢，才沒有先敲定未來五年的涉港澳台僑事務方針。

除了涉港澳事務有明顯變化外，俞正聲的報告也大幅縮減涉台事務的篇幅，並未使用「九二共識」、「反台獨」等字眼，還罕見地將相關內容併入涉港澳僑事務中，讓人再度產生中國可能合併國務院台灣事務辦公室（國台辦）與港澳辦的聯想。台灣學者認為，中國此舉旨在將台灣議題港澳化。

外傳「機構改革」是政協和全國人民代表大會（人大）今年會議的重要議程之一，有傳聞指港澳辦和國台辦將合併為「國務院台港澳事務辦公室」，另一種說法則是將港澳辦、國台辦、宗教事務局、國家民族事務委員會，合組為「國家統一和民族事務部」，但目前均未獲得證實。

政協委員倡愛國 促港府改殖民時代路名

此外，全國政協小組會議四日在北京舉行，港區全國政協委員佘德聰建議，在適當時間敦促香港政府去除和減少殖民政府留下的符號，並建議由地名和路名開始。

他還說，港人在「回歸」後，即為中國國民，「愛國」乃基本義務，應從小培養和激發幼兒的愛國情懷。佘德聰的建議隨即惹來泛民主派批評，網友則直指佘德聰在要求別人尊重歷史時，自己反而不尊重香港的歷史。

香港目前有不少地區及道路的中、英文名稱被指具殖民時代色彩，包括皇后大道中、柯士甸道、域多利皇后街、砵甸乍街、公主道等。