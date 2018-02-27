中國維權律師李柏光 疑「被肝病死」

2018-02-27

無病史卻壯年驟逝 疑雲重重

〔編譯孫宇青／綜合報導〕年僅四十九歲的中國知名維權律師李柏光，二十六日驚傳因肝臟疾病，在南京市的解放軍醫院病逝。然而，李的美國親近友人指出，正值壯年的李從前沒有肝病歷史，而且本月初前往美國時氣色仍佳，認為迄今多次遭中國政府打壓的李，是「被肝病死亡」。

月初甫訪美 「看起來很健康」

李柏光的牧師友人、美國「對華援助協會」會長傅希秋（Bob Fu），二十六日透過臉書和推特指出，李柏光該日凌晨三時於南京解放軍八十一醫院「被肝病死」。路透引述匿名知情者的說法指出，李是「突然發病、搶救無效而過世」，且因他近期未曾接受健康檢查，不清楚是否為長期病因。院方則以患者隱私為由，拒絕透露情況。

傅希秋指出，李柏光本月初還前往華府參與「全國早餐禱告會」，並與多名美國官員會面，當時「看起來很健康」，且李不喝酒也不抽菸，更沒有肝病歷史，肝臟卻在壯年之齡突然生病，「極度令人難以置信」。傅甚至直言，李是被中國政府「殺害（killed）」，指出李去年曾受中共殘忍對待，且李十一日自美返國後，還兩度向他透露，自己正面臨危險，顯示其死因可疑。

「自由亞洲電台」指出，去年十月中共十九大會前，李曾遭十餘名不明人士毆打及威脅，而這些人乘坐車輛屬浙江省台州市公安局所有。總部設在紐約的「中國人權衛士緊急救援協會」發言人卡斯特（Michael Caster）二十六日也推文表示，李一個月前曾透露遭毆後身體已復原，警方卻告知找不到攻擊者，因此「我準備控告公安局」。卡斯特諷刺道：「李現在死了，這就是中國。」

傅希秋：李莫名病死 劉曉波翻版

北京大學法學博士出身的李柏光，長期為失去土地的農民和受迫害的基督徒提供法律協助，過去就曾多次遭當局拘留。由於努力維護宗教信仰自由，李曾三度獲美國前總統布希在白宮接見，○八年也獲得華府智庫「美國國家民主基金會（NED）」授予獎章。傅希秋將李的死亡與已故諾貝爾和平獎得主劉曉波相提並論，認為中國政府必須負責，並呼籲不要囚禁或威脅李的太太及幼子。