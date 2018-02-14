全球首見人類病例 眼睛拉出14條「大口吸吮線蟲」

2018-02-14

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國奧勒岡州一名女子因覺得眼睛有異物感，自行照鏡子查看後，赫然發現眼中出現半透明小蟲，且前後共取出十四條。醫生檢查後指出，該女子感染的是，名為「大口吸吮線蟲（Thelazia gulosa）」的寄生蟲，通常寄生於牛隻或野外動物的眼睛，此為全球首個人類病例。

這起病例十二日由美國疾病管制中心（CDC）刊登於「美國熱帶醫學與衛生期刊」，指出熱愛戶外活動、現年二十八歲的貝克利（Abby Beckley），二○一六年八月前後在阿拉斯加州一艘捕鮭魚船工作時，突然發現眼睛紅腫、有異物感，起初以為是睫毛掉進眼睛，但無論揉眼睛、沖水，都無法消除不適，照鏡子後發現左眼有絨毛狀物體，拉出後竟是一隻不到半吋長（一．二七公分）的半透明小蟲，「牠在蠕動，五秒鐘後就死掉」。

貝克利原先以為是工作時，「鮭魚蠕蟲」不小心進入她的眼睛，但當地眼科醫生告訴她，「沒見過這種情況」。當醫生從她的眼睛中拉出四條蠕蟲後，還能清楚看見「蟲在眼睛前移動」的貝克利，驚恐自己可能會失去視力，以及蟲可能會爬入腦袋，不得不緊急返家就醫。歷經三週的折磨，貝克利眼中最後總共拉出十四條寄生蟲後，即完全感覺不到寄生蟲的存在。她說，當她感到蟲正爬過眼球，呼喚醫生進行查看時，「我永遠忘不了他們看見蟲從我眼球爬過時的表情」。

當取出的蟲送往CDC檢驗後，研究人員才證實貝克利感染了「大口吸吮線蟲」。這種寄生蟲常透過又名「臉蠅（Face fly）」的「秋家蠅（Musca autumnalis）」傳播，在秋家蠅飛到牛隻或野外動物的臉部，靠著其眼淚等眼部分泌物為食的時候，便會將大口吸吮線蟲寄生到動物眼球上，再長成成蟲。美國有線電視新聞網（CNN）指出，眼睛寄生蟲透過蒼蠅傳播，在貓、狗、豬、羊、狐狸和狼等動物身上均屬常見。

與CDC合作的研究主筆布萊德柏利（Richard Bradbury）則指出，北美過去有十起人類眼睛感染寄生蟲病例，但多因接觸貓、狗等寵物，而被其身上的寄生蟲感染。貝克利可能是醫學紀錄上，首位因蒼蠅傳播，而被大口吸吮線蟲寄生的人類。醫生通常以抗寄生蟲藥物治療受感染的寵物或家畜，但並沒有對貝克利採取這種療法，因為擔心蟲屍留在眼球內造成傷害，因此建議她持續觀察眼球狀況。