心臟病快篩試紙 5分鐘就知結果

2018-02-13

〔編譯魏國金／綜合報導〕以色列免疫學博士、醫療產品公司Novamed執行長卡茲（Emil Katz），研發出隨身碟大小的心臟病快篩試紙SensAheart，可在五分鐘內檢測出受試者是否心臟病發，而且測試費用僅約十至二十美元（約二百九十五至五百九十台幣），對健康而言「一點都不貴」。

費用不到600元

受試者只要將一滴血滴在SensAheart試紙上，再塗上特殊液體，即可檢測出血液中心臟脂肪酸結合蛋白（HFABP）與肌鈣蛋白（troponin）的反應，以及心臟病發時身體產生的抗體成分。研究發現，受損的心臟會釋出前述兩種蛋白質到血液中，透過檢測該蛋白質的反應及抗體，可鑑定出一小時前、甚至幾天前的心臟病發。

若試紙呈陽性反應，將出現兩條線條，應立即前往醫院做進一步檢查。當前的心臟病血液測試不僅所費不貲，而且測試結果必須等待六小時。而卡茲的SensAheart試紙操作簡便，如同驗孕棒及血糖測試。

據統計，心臟病在美國是頭號死因，每年有超過六十萬人因此喪生；約四十七％的心因性猝死在醫院外發生，而且許多心臟病患者「未依早期警訊行動」。心臟病發作時，一開始是胸部出現不舒服的壓力，接著是劇痛穿越手臂、頸部及下頜，呼吸開始急促，並越來越想嘔吐。

心血管疾病為全球頭號死因

世界衛生組織（WHO）指出，心血管疾病為全球頭號死因，二○一五年造成一七七○萬人死亡。然而，患者前往醫院檢查，費用動輒數萬美元。更重要的是，心臟病發越久，對心臟的傷害越大。耶路撒冷哈達薩醫院心血管部門主任洛坦說，心肌在缺血下可存活四到六小時，但若缺血四小時後才動手術，心臟已嚴重受損。

洛坦的醫療團隊現正進行SensAheart的精確性評估。他說，該試紙比目前的檢測精確，但失誤率達二十三％；因此，若受試者出現一條線的陰性反應，應在三小時後再進行一次檢測，若兩次檢測均為陰性，受試者則可放心。但卡茲也強調，SensAheart無法在事前檢測出心臟病發。

SensAheart試紙目前在以色列與歐洲上市，卡茲希望能引進美國，並期盼普及化。洛坦則說，心臟病發的患者通常在急診室必須等候醫師探視，但SensAheart呈陽性反應患者將有優先權，因為醫師深信，患者的心臟已出現問題。