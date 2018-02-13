國際太空站擬民營化 科學界反彈

2018-02-13

白宮計畫在2024年後停止撥款

〔編譯魏國金／綜合報導〕白宮計畫在二○二四年後停止撥款給國家航空暨太空總署（NASA）的國際太空站（ISS），並將這個繞行地球軌道的實驗室，交由民間產業從事商業營運之用。消息曝光後引發反對聲浪，尤其因為美國政府為興建並運作ISS，已挹注近一千億美元（約三兆台幣）鉅資，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）說：「在投資數十億美元後竟撤銷該計畫，是最愚蠢的事之一。」

美國政府已挹注近3兆台幣

華盛頓郵報取得NASA內部的文件報導，「二○二五年結束聯邦政府對ISS直接支持的決定，並不表示該平台屆時將脫離地球軌道—可能的方式是業界將ISS做為未來的商業平台，繼續運作其某個部分或者性能。未來七年，NASA將擴展國際與商業夥伴關係，以確保人們繼續前進及在近地軌道（low-orbit）活動。」

共和黨參議員克魯茲痛批「愚蠢」

ISS是由NASA領導、美國和俄羅斯共同開發的近地太空站。太空站允許國際團隊，尤其在與加拿大、歐洲及日本太空機構的合作下，於近地軌道的環境中從事科學研究。

川普政府將在二○一九會計年度提出一．五億美元的ISS預算，未來幾年還將增加相關預算，「致使商業實體與能力得以發展與成熟，確定ISS的商業承接者可以運轉」。華郵也報導，為確保移交順利，華府將要求民營機構提出市場分析與發展計畫。

恐威脅美國太空領導地位

ISS民營化計畫料將面臨強烈反彈。提供太空站3D列印器材的「太空製造公司（Made In Space）」執行長拉許（Andrew Rush）說：「ISS的建造是為了科學與人類探索，而非圖利。」航太產業協會（AIA）太空系統副主席史拉澤（Frank Slazer）表示：「由於美國涉及的國際協議，因此要將ISS轉變成真正的商業前哨基地非常困難。」波音公司太空站計畫經理默奎恩（Mark Mulqueen）指出：「現在拋下ISS將是個錯誤，威脅美國的太空領導地位、傷害航太商業市場及科學社群。」

一九九八年，ISS第一個部門開始運作，在前美國總統布希任內，NASA開始將ISS一些支援任務外包，運補飛行現在由SpaceX及Orbital ATK公司承包。NASA正研究是否可將ISS壽命延長到二○二八年以後，德州聯邦參議員克魯茲認為，對於ISS的任何決定應取決於NASA的該項研究報告。