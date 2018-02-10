預算及時過關 美政府停擺五小時復工

2018-02-10

〔編譯張沛元／綜合九日外電報導〕美國國會聯邦眾議院九日清晨成功抵擋自由派民主黨人與茶黨共和黨人的反對，通過一項提高未來兩年聯邦政府支出上限、價值達四千億美元的共和、民主兩黨協商版的預算案；由於該預算案包括提供讓聯邦政府撐到三月下旬的短期支出，原本因預算在八日午夜到期而二度關門的聯邦政府，僅短暫停擺五小時後便復工。

繼參院以七十一票對二十八票通過這項兩黨協商版的預算案後，眾院在三小時後的九日清晨五時（台灣時間九日傍晚六時）左右，也以二四○票對一八六票將之表決過關；美國總統川普隨後在九日上午發推文證實，他已將該法案簽署立法，並稱美軍將因此更為強大。此一龐大的兩年期預算將增加在軍事、國內計畫與救災等至少千億美元的聯邦支出；但更重要的是，還提供能讓聯邦政府運作到三月二十三日的短期支出。

聯邦政府上月就曾因國會未能及時通過預算而停擺三天，最後以國會通過效期到本月八日午夜的短期撥款議案化解危機，結果國會又未能在此期限之前通過新的預算，就技術上而言，聯邦政府因此停擺，為繼一月廿日聯邦政府首度停擺以來二度關門；所幸這次停擺的時間短暫且正值夜間，預料影響有限。

聯邦政府一月關門肇因於兩黨無法就解決「夢想者」達成共識，這回的五小時停擺則完全是單一一名參議員從中作梗所致：不滿預算協議大幅增加未來兩年的整體支出上限的共和黨參議員保羅，成功以冗長發言把參院就預算案表決時間拖過午夜，導致聯邦政府二度停擺。

民主黨眾議員羅威諷刺說，共和黨控制白宮與國會參眾兩院，卻還要頻靠持續決議案授權預算以避免聯邦政府停擺，顯示共和黨在執政上的無能。