敘北庫德族民兵頑抗 土軍一日7死

2018-02-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕土耳其政府自一月二十日起，發動代號「橄欖枝」的軍事行動，企圖將敘利亞北部的庫德族民兵「人民保衛軍」（YPG）驅離該地。然而，土國軍方證實，有七名士兵三日陣亡，是「橄欖枝」行動以來，死亡人數最多的一天。迄今，土軍陣亡官兵總數達十四人。

土軍已14人陣亡 庫德族150人遇害

土國軍方聯合其支持的敘國反抗軍，試圖將「人民保衛軍」趕出敘北阿夫林（Afrin）地區，但遭庫德族頑抗。土國軍方聲明，土軍坦克三日在阿夫林東北部一座城市受到攻擊，車上五名軍人全部殉職。在其他衝突中，分別有兩名士兵死於阿夫林與土國邊界。土軍隨即出動戰機展開報復空襲。

土國總理尤迪倫誓言對「人民保衛軍」加倍奉還，並重申「橄欖枝」行動旨在根除土國邊界的「恐怖地帶」。土耳其副總理博茲達（Bekir Bozdag）四日則警告，對付庫德族民兵的行動，將擴大至敘北城鎮曼比季（Manbij）及幼發拉底河以東地區，美軍士兵若穿著人民保衛軍制服，或參與其攻擊土軍的行動，將可能成為土國的打擊目標。

美軍若參與民兵行動 將成土軍目標

土耳其與「人民保衛軍」均為美國盟友，但雙方水火不容。土國視該組織為「庫德工人黨」（PKK）分支，係一恐怖組織。美國則借重YPG在敘國打擊極端組織「伊斯蘭國」。針對土庫衝突，美國和法國等西方國家力勸雙方克制。法國總統馬克宏上週受訪時，擔心土國的驅離演變為「侵略行動」。

對此，土國總統艾多根三日致電馬克宏，強調土國的行動旨在針對「恐怖元素」，安卡拉當局無意染指敘國領土。

另外，艾多根三日也在演說時宣稱，土國軍方已開始取得山區位置，目前正朝阿夫林挺進。安卡拉當局聲稱，「橄欖枝」行動進行十五天以來，已有重大進展，迄今已擊斃近九百名YPG民兵。不過，觀察家指出，土國目前只掌控邊界附近的有限區塊，尚未向阿夫林推進。

土國對敘利亞庫德族發動軍事行動以來，已導致成千上萬人流離失所。敘國庫德族官員表示，土國進襲已造成一百五十名平民喪生、三百多人受傷，多半是婦孺，呼籲國際觀察員前來了解情況。「人權觀察組織」指控，土國邊界衛兵開槍射擊從敘國前來尋求庇護的難民。