美「放生」亞太 中國對台恐有「驚人之舉」

2018-01-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）二十八日報導，蓋洛普民調顯示，美國過去一年雖未從亞洲撤離任何軍事設施，也沒有關閉任何大使館，但總統川普的「美國優先」政策顯然已改變各國對美國的看法，美國在亞太地區的盟友日本、南韓、澳洲去年對美國的信心全都下降，中國則趁勢崛起。學者指出，隨著北京漸趨強勢，美國卻逐漸退縮，北京對台灣或將有「驚人之舉」，而中國任何針對台灣的舉動，都將對美國影響力構成考驗。

未兌現保台承諾 將動搖盟友信心

報導提及，中國今年初針對美國數十年來的親密盟友台灣，片面宣布在台灣海峽啟用新航線，藉由對台灣下手，測試美國的影響力。香港大學教授徐國琦表示：「北京總是宣稱台灣是中國的一部分…如今隨著中國漸趨強勢，力量更大，美國卻逐漸退縮，北京也許會有驚人之舉…若美國捍衛台灣對抗中國侵略的承諾未能兌現，就可能動搖美國在亞洲的地位及盟友。」

印度、日本 視美為「衰弱強權」

報導指出，隨著美國在亞洲的影響力趨弱，菲律賓等東南亞國家，以及巴基斯坦、斯里蘭卡等南亞國家，已向中國愈靠愈近。與此同時，印度選擇提升對中國的警戒，強調印軍應將重心轉移到與中國接壤的北部邊界，顯示印度、日本等亞洲國家已將美國視為不能再託以防衛重責的「衰弱強權」，未來將著眼於加強亞洲各國間的安全合作。

日本九州大學比較社會文化研究院副教授益尾知佐子表示：「現在我們出席亞洲的國際會議，幾乎無人再提起美國…二○二一年是中共建黨一百週年，屆時中國國家主席習近平將樂於告訴國人，中國已成為亞洲支配力量。即便美國三年後想改變亞洲政策，恐怕也無濟於事。」