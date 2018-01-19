誘捕ＣＩＡ內鬼 ＦＢＩ佈線5年

2018-01-19

2012年搜獲關鍵記事本 怕打草驚蛇 又多等了5年

〔編譯管淑平／綜合報導〕五年前美國中央情報局（ＣＩＡ）與聯邦調查局（ＦＢＩ）聯手追查ＣＩＡ內鬼，曾有機會逮捕涉嫌出賣ＣＩＡ線人給中國政府，造成美情報網重大損失的前華裔幹員李春興（Jerry Chun Shing Lee，譯音），但是擔心打草驚蛇，也希望依循這條線，查出中國如何瓦解美國情報網等更多細節，因此大膽一搏，決定先按兵不動，又多等了五年，才在這次動手抓人。不過，由於缺乏確鑿證據，即使抓了李春興，也很難用間諜罪名起訴他。

缺確鑿證據 間諜罪恐難成立

紐約時報十七日報導，又名李振成（Zhen Cheng Li）的李春興，在ＣＩＡ二○一○年底發現情報網出問題之初並未被懷疑，但是隨著線人接連失蹤，他開始被秘密調查小組鎖定。一二年ＦＢＩ幹員在李春興被引誘到美國後，潛入他下榻的旅館房間，搜出兩本記事本，當中手寫的臥底幹員和線人身分、真實姓名、電話號碼等，符合李春興在ＣＩＡ工作期間記錄的文件資料。但即使當時司法部長霍德、ＦＢＩ局長穆勒都親自聽取此案進度簡報，高層卻未力促逮捕或以間諜罪名起訴他。

ＣＩＡ內部疑慮不利於李春興的證據雖然有力，卻都是間接證據。若李春興真是叛諜，以不相關罪名逮捕他，可能驚動中國隱藏其形跡；若李不是當局要抓的內鬼，也恐讓真正叛徒逃之夭夭。因此，調查人員一三年先後五度訊問李春興後放人。

前官員：李太自大 導致落網

這幾年來，李春興曾經再度返美一次，卻未引起ＦＢＩ注意。司法部原本認為，今年稍晚李春興的女兒從大學畢業，應是逮捕他的時機。未料李春興一月十五日意外地突然赴美，促使當局匆匆採取行動。

兩名美國前官員形容，李春興是「自大」的ＣＩＡ秘密行動業務主辦官（case officer），或許因之前被ＦＢＩ訊問多次都全身而退，認定若再回美國，被捕風險也不高。

ＦＢＩ等待了五年，只能以五年前同樣的理由：非法持有機密國防資料逮捕李春興。一名政府官員說，目前不打算以間諜行為、將美國機密交給中國或者任何比非法持有機密國防資料更重的罪名控告李。

了解此案的一名官員說，至少現在還沒有證據證明他確實將機密交給了外國政府，「沒有證據，你就幾乎無能為力」。