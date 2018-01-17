全球自由度連12降 台灣進步2分

2018-01-17

「民主陷入危機」195國中退步的多

〔編譯管淑平／綜合報導〕總部設於美國華府的非政府組織「自由之家」（Freedom House）十五日公佈年度全球自由度報告，去年全球自由度不僅連續第十二年下降，民主更陷入十多年來最嚴重的危機，尤其是美國自其民主提倡者和表率地位退縮。這份報告將台灣列入一九五個受評比國家之林，依舊評為「自由」，分數比前一年進步兩分。中國則持續列入「不自由」國家。

今年報告以「民主陷入危機」為題，指出二○一七年退步國家數量超過進步國家，延續自○六年開始的全球民主自由度下降趨勢；由於保障自由暨公平選舉、少數族群權益、媒體自由、法治等民主基本原則，在各地受到攻擊而愈加弱化，政治權利、公民自由度惡化到十二年來的最低點。

報告評比包括台灣在內的一百九十五個國家，其中八十八國列為「自由」，比例不到一半，另外五十八國為「部分自由」，四十九國「不自由」。七十一國的政治權利、公民自由退步，進步的國家僅三十五國。台灣整體評分在滿分一百分中獲得九十三分，比前一年進步兩分。

川普干預司法 美自由退步

自由之家主席阿布拉莫維茲（Michael Abramowitz）指出，民主國家內部出現的挑戰助長民粹主義領導人崛起，訴諸排外情緒、漠視基本民權、政治自由；但最令人憂心的或許是美國正加速從其長期以來致力提倡、支持民主的立場退縮。美國雖仍列為「自由」，但退步三分。一七年美國民主標準受到侵蝕幅度和速度都是歷來之最，原因包括總統川普一再攻擊司法、新聞媒體等關鍵民主組織，越來越多證據顯示俄羅斯干預一六年總統選舉，政府透明度降低等。報告將美國列入一八年密切觀察國家名單，認為美國媒體與司法的獨立性正面臨川普政府的龐大壓力，正當性受到威脅。

中國持續列入不自由國家

中國與俄羅斯是報告另一個關注焦點，指出這兩大獨裁國家趁全球民主倒退，不僅加強對內壓迫，也對外輸出有害影響力。莫斯科發動造謠行動，意圖打亂民主國家、分裂歐盟。北京的野心更大，打造擴及全球的宣傳、審查機構，利用經濟等關係影響澳洲、紐西蘭等國，迫使各國遣返尋求庇護的中國公民。此外，中國也為東南亞、非洲等地專制國家提供外交與物質支持。

報告仍將中國列為「不自由」國家，指出中國國家主席習近平加強打壓，近日宣稱中國「走出一條新路」，「是一條包括法院政治化、不容異議，以及選舉未選先定的道路」。自由之家民主研究傑出學人帕丁頓（Arch Puddington）說，「我們注意到中國種種影響他國與中國打交道、論述中國方式的手法」，「目睹中國推行蠶食政策，企圖向外擴張在其國內無所不在的審查體制。」