美媒踢爆中共密件「不惜代價捍衛北韓」

2018-01-04

不再核試 中共保證擴大貿易與軍援

〔駐美特派員曹郁芬、國際新聞中心／綜合報導〕美國資深軍事記者葛茨（Bill Gertz）二日在「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）撰文，引述曾與中國情報與安全體系有關者取得的中共中央辦公廳致中共中央對外聯絡部的絕密文件，指稱中共不僅要不惜一切代價捍衛北韓的主權和領土完整，而且只要北韓承諾不再進行新的核試驗，中共保證將加大對北韓的經貿和軍事支持，顯示北京真正的立場與公開說法背道而馳。

文件顯示，中國還承諾增加對北韓的軍事援助，提供更先進的中短程彈道飛彈、子母彈等科技。中共表示，不會要求北韓立即放棄核武，但也警告平壤在核武問題上要「適可而止」，否則未來不排除片面對北韓高層領導人或家族成員祭出懲罰措施。

這份五頁文件的標題為「中共中央辦公廳關於我國與朝鮮民主主義人民共和國就進一步深化解決該國核問題展開溝通協調工作的決定」。文件顯示，中共中央辦公廳表示，北韓不僅是中國抵禦「西方敵對勢力」的重要軍事緩衝地區，「而且對我黨領導的中國特色社會主義制度而言，朝鮮所處的重要戰略地位亦是無可取代的。」為此，「我黨和國家必須不惜一切代價捍衛朝鮮的主權和領土完整，切實保障朝鮮政權的穩定和延續…」。

文件顯示，聯合國安理會去年九月針對北韓第六次核試通過更強的制裁案，中共認為這類決議反而更堅定了北韓發展核武的決心和意志，加劇朝鮮半島局勢的惡性循環。為防止北韓崩潰，以及由此引發的與以美國為首的西方敵對勢力在朝鮮半島出現直接軍事對峙，中國和俄羅斯等國將運用一切外交和軍事牽制手段，防止朝鮮半島「生亂生戰」。

中共認為，理論上以美國為首的西方國家以軍事手段推翻北韓的可能性並不存在，但北韓不斷挑釁使中國遭到難以承受的巨大國際壓力。文件指示中聯部向北韓保證，只要北韓暫停核試，中國將立即大力促進對北韓的貿易增長，對於石油等受國際制裁的商品，除直接涉及核試的商品外，在充分保障北韓內需的情況下，中國僅會做象徵性處理或懲罰。中國還承諾二○一八年對北韓援助資金會比一七年成長十五％，未來五年年成長率都不低於十％。

中國回應：假新聞

美國國務院二日回應媒體查證時表示，注意到這項報導並仔細檢視中；若屬實，此事顯然將深受關切。中國外交部發言人耿爽三日則在例行記者會上辯稱：「一句話， Fake news（假新聞）」，「稍有常識的人，都能看出來文件是偽造的。」香港媒體和專家也認為，文件有多處錯誤，包括錯別字、錯用語，質疑文件可能是偽造。