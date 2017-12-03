熊本大震擋路石 意外變守護石

2017-12-03

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本熊本縣御船町的一個三百多人的小聚落，去年四月因為熊本大震，被一顆從山上崩落的巨石擋住出路。這顆原本被村民視為禍害的「擋路石」，經過善心人士搭救，現在化身為「守護石」，已幫地方賺進了五十幾萬日圓（約合台幣十三萬五千多元）的外快。

這顆巨石是一顆高約三．三公尺、周長十二公尺的石灰岩，地震後從山上滾落到御船町水越地區的一條產業道路上，由於山路寬僅二．五公尺，巨石擋路害得當地農民寸步難行。

因為這條山路屬私人道路，不在地方政府修路範圍，地主必須自付修路費用，經向業者詢問，巨石只能以爆破方式處理，所需費用高達百萬日圓。由於地主是一位年逾八旬的老農，根本無力負擔這筆費用，後來經過復興支援團體的建議，以網拍的方式終於找到園藝業者挺身相助，住在熊本縣北部菊池市的園藝業者古閑勇誠，雖以二千四百日圓低價標下巨石，但卻花了一百萬日圓爆破和運走巨石，不僅如此，古閑還義務修復了損壞的山路。

巨石被爆破運走後，現場還留下了很多的碎石，地方發展團體認為這些碎石還有利用價值，以當地守護女神之名將石頭命名為「風神石」，繼續放在網路上拍賣，結果竟然也賣出了十七顆，進帳三十三萬日圓。

當地居民受到鼓舞，主動加入「風神石」行銷行列，以碎花布製作精美的包裝袋，標榜這顆石頭具有「起死回生」的神力，一顆一千日圓，合計也進帳了二十萬日圓，十一月起御船町更推出了當地產的「穗田琉米」與「風神石」，當作捐贈故鄉稅的回禮，所有的收益均做為地方重建使用。