颶風艾瑪釀40死 災損估逾3兆

2017-09-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕超級颶風「艾瑪」11日雖已減弱為熱帶風暴，但仍在佛羅里達州西南沿岸造成慘重災情。據估計，艾瑪從橫掃加勒比海、登陸美國本土至今，已造成至少40人喪生，佛州620萬人無電可用。佛州南端慘遭蹂躪，當地媒體形容「一切都泡在水裡」。氣象預報網站AccuWeather創辦人兼執行長邁爾斯（Joel Myers）指出，艾瑪帶來的損失估計將達1000億美元（約3兆台幣），成為有史以來代價最高的颶風。

突轉向坦帕 民眾避災反受災

艾瑪風速已減弱為約每小時137公里，正朝佛州北部及喬治亞州南部移動，預料將進一步減弱為熱帶性低氣壓。不過，美國颶風中心警告，艾瑪仍將產生「接近颶風力量的強風」。佛州電力照明公司已關閉該州核電廠的一座核反應爐。

艾瑪原本預計將直撲佛州東部的邁阿密，不料卻轉向西部坦帕（Tampa）地區，當地有300萬居民，其中約半數住在海平面以上3公尺不到的低窪地帶。許多民眾對颶風轉向感到錯愕，他們原本從東部及南部駕車前往西部避災，最後卻直接受災。坦帕市市長巴克霍恩（Bob Buckhorn）說，已竭盡所能撤離岸邊民眾，但仍有人堅持留守。他引用拳王泰森的名言：「每個人都有計畫， 直到他們臉上挨了一拳。」

AccuWeather統計，艾瑪加上此前的颶風「哈維」，造成的整體損失恐達2900億美元（約8.76兆台幣），相當於美國國內生產毛額（GDP）的1.5％。對此，美國總統川普承諾，將儘快前往佛州視察災情，他已通過佛州要求的緊急聯邦救援，將資源用於暫時安置災民、房屋維修、緊急工作及減輕危險等。

最大風速每小時297KM創紀錄

根據科羅拉多州立大學研究人員克羅茲貝克（Phil Klotzbach）指出，艾瑪創下多項紀錄，包括最大風速每小時297公里，是墨西哥灣和加勒比海外開闊大西洋海域有紀錄以來最大風速；艾瑪連續3天維持最高級的5級颶風，是衛星時代維持5級颶風時間最久的風暴。