俄影子帳號 買臉書廣告分化美大選

2017-09-08

〔編譯陳正健／綜合報導〕「臉書」（Facebook）六日表示，去年美國總統大選期間，一家俄羅斯影子公司斥資十萬美元（約三百萬台幣），以假帳號買下數千則廣告，主打分裂美國社會的敏感政治議題，例如槍枝管制及種族關係等，企圖影響選民投票意向。廣告金額雖不高，卻讓美國總統川普的「通俄門」疑雲再度蒙上陰影。

匿名知情人士指出，與俄國政府關係密切的影子公司「巨魔農場」（troll farm），透過四百七十個假帳號，於二○一五年六月至一七年五月間，購買三千多個廣告企圖影響美國大選，部分廣告直接提及共和、民主兩黨總統候選人川普與希拉蕊．柯林頓，但未闡明廣告偏袒何方。

臉書安全長史塔蒙斯（Alex Stamps）在部落格上強調，多數廣告雖未提及選舉、投票或候選人，但顯然意圖以「女同性戀、男同性戀、雙性戀及跨性別（LGBT）」、種族、移民及槍枝議題，擴大美國社會與政治的意識形態分歧。臉書已配合聯邦政府調查，除向國會參眾兩院情報委員會簡報外，也向偵辦「通俄門」的特別檢察官穆勒提交其發現。

史塔蒙斯表示，除上述假帳號，臉書調查人員也發現兩千兩百個有潛在政治關係的廣告，源頭可能是俄國。廣告雖是透過美國網址購買，但其網址語言設定為俄文。臉書雖未發現上述廣告與任何特定總統候選人陣營有關，也未公布任何停權網頁，但證實部分網頁含有「難民」及「愛國者」等字眼；多數廣告乃針對全國，而非鎖定搖擺州。

美國選舉法規禁止外國人民或實體影響選舉，但非美籍者仍可針對議題購買廣告。有些廣告未提及候選人名稱，未呼籲選民投給何人，遊走法律灰色地帶。據統計，與共和、民主兩黨投注的選舉資金相比，前述廣告金額僅屬鳳毛麟角，其影響力極為有限，去年大選期間光是數位廣告金額就超過十四億美元。