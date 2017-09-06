北韓若射核彈 電磁脈衝恐襲全美

2017-09-06

〔國際新聞中心／綜合報導〕北韓三日舉行第六次核試爆當天，官方媒體「勞動新聞」報導勞動黨委員長金正恩視察氫彈的消息，同時轉述稱「飛彈將根據戰略目的在高空爆炸，對廣闊地區造成超強電磁脈衝（Electromagnetic Pulse，EMP）攻擊」，隔日更刊出專文詳盡介紹EMP的威力。南韓中央日報五日報導，南韓軍方相關人士表示，北韓官媒在兩天內連續報導EMP非同尋常，表明平壤正高度關注EMP攻擊。

據報導，EMP可透過核武爆炸時產生的強烈電磁波，破壞地面電子儀器內部電路，從而達成攻擊目的。只有通過特殊的遮擋設施，才能躲避EMP攻擊。受到EMP攻擊的內部電路將徹底損壞，無法修復，因此據稱只要發動一次EMP攻擊，便可瞬間將現代文明送回石器時代。

二○一五年，南韓科研機構曾公布分析結果，指稱若北韓核彈在首爾上空一百公里處爆炸，將可破壞朝鮮半島和周邊國家所有電子儀器。前國防大學教授權容守表示，若高度降低為六十至七十公里，則朝鮮半島南部地區（南韓全境）都將產生EMP效果。因此，若北韓攻擊美國，將核彈在四百公里高空引爆，將可對美國全境施加EMP效果。

北韓關注EMP攻擊並非毫無理由。在開發洲際彈道飛彈（ICBM）過程中，北韓面臨的最大難題，當屬重返大氣層技術；但若掌握EMP攻擊能力，這項技術將變得無關緊要。長程彈道飛彈彈頭部分在重返大氣層時，最困難的就是通過空氣密度較高的二十公里高空區間，但EMP攻擊在高於該區間的空中爆炸時，亦可充分發揮效果。

有分析認為，北韓或許早已掌握EMP攻擊能力，而美國對此也頗感憂心。美國中央情報局（CIA）曾在二○一四年向國會披露，俄羅斯從○四年開始協助北韓開發EMP炸彈。前美國戰略防禦計畫（SDI）負責人庫帕去年六月也曾在華爾街日報投書，指稱相較於以洲際彈道飛彈對美國發動直接核攻擊，北韓選擇EMP炸彈的可能性更大。