北韓第6次核試》反制北韓高飛軌道飛彈 日秘研雷射攔截系統

2017-09-04

〔編譯林翠儀／綜合報導〕為因應北韓發射的「高飛軌道」（lofted trajectory）彈道飛彈，日本研發中的防空用「高出力雷射系統」再次受到重視，期望未來與神盾系統及愛國者三型飛彈搭配，分別在飛彈的上升、中段及下降三個階段，對飛彈進行攔截破壞。

搭配神盾、愛三 三階段攔截

日本目前的飛彈防禦系統採取兩階段攔截，著重在飛彈升空進入大氣層外的「中間階段」（Mid-course phase），以神盾艦搭載的「標準三型飛彈」（SM-3）進行攔截，接著在飛彈下降進入「終端階段」（Terminal phase）時加以摧毀。

近兩年來，北韓頻頻以「高飛軌道」發射飛彈穿越大氣層，由於高飛軌道拉長飛彈上升時間，相對地也提供攔截空間，防衛省研發中的「高出力雷射系統」被視為最適合發展為此一階段的攔截利器。

防衛省自一九七五年開始對破壞用雷射武器感興趣，九○年代為了對付匿蹤機及低空高速飛彈，著手開發防空用高出力雷射系統，二○一二年完成基礎設計。「讀賣新聞」報導，防衛省在二○一八年預算概算要求中編列八十七億圓（約二十四億台幣）研究經費，將以迫擊砲及小型無人機等做為攔截對象。

這種雷射武器未來若能實用化，將搭載於飛機或船艦上，在飛彈升空的「上升階段」（Boost phase），以高出力雷射照射的高溫將使飛彈變形或失去動力，達到攔截效果。高出力雷射系統的費用比現有飛彈攔截系統便宜，若能實用化，不但能對付高飛軌道飛彈，也能處理彈道飛彈。