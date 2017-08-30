通俄門動機？ 川普想在莫斯科蓋大樓

2017-08-30

〔編譯張沛元／綜合二十九日外電報導〕美國總統川普的私人律師柯恩（Michael Cohen）二十八日證實，川普集團在前年的共和黨總統候選人黨內初選期間考慮在俄羅斯進行地產開發；儘管該計畫最後胎死腹中，柯恩卻曾為此致函克里姆林宮發言人佩斯科夫請求協助，從中牽線的俄羅斯裔美國地產開發商塞特則曾向柯恩吹噓，會說服俄羅斯總統普廷參與，該地產開發計畫成功也有助於川普當選。

此一發展讓川普助理或團隊成員與俄羅斯官員有所接觸名單再添一人，也可能促使帶領俄羅斯干預美國總統大選的「通俄門」調查的特別檢察官穆勒將矛頭指向川普個人商業行為與財務。

柯恩在致呈也在進行通俄門調查的國會眾議院情報委員會的聲明中證實，川普本人知悉此計畫。柯恩說，川普集團是在川普宣布參選數月後的二○一五年九月，收到打造結合飯店、辦公室與住宅的「莫斯科川普大樓」企劃案，川普在同年十月與莫斯科的地產開發商「ＩＣ出口投資」簽署簽約意向書；隔年一月，柯恩基於多項商業理由判定此案不可行，但他表示，從事與停止推動該計畫皆無關川普參選總統。

川普集團也發表聲明強調，該計畫未曾有重大進展，該公司沒為此計畫支付任何費用，意向書也不具法律約束力……「說明白點，川普集團從未在俄羅斯有任何地產控股或利益」。

該消息最先由華盛頓郵報在二十七日晚間披露。根據柯恩的聲明，他之所以寫電郵給佩斯科夫，是塞特暗示他該企劃案需要俄羅斯政府內部的人點頭才能放行，但他完全沒收到回覆，也不曾再就此計畫與俄國官員有進一步接觸。

紐約時報在二十八日貼出據稱在莫斯科人脈甚廣的塞特在一五年十一月三日寫給柯恩的一封電子郵件的部分內容，當中塞特說，他曾安排川普長女伊凡卡坐上克里姆林宮的普廷私人座椅，「我會讓川普參與此一計畫，我們能讓唐納（川普之名）當選……我們可以喬一下。我會讓普廷團隊所有人接受這（計畫）……」