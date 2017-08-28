國王領軍 西班牙50萬人反恐大遊行

2017-08-28

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕西班牙民眾無畏恐怖主義，廿六日團結上街大遊行。巴塞隆納市中心湧入五十萬名群眾，高舉代表巴塞隆納的紅、黃、白花束，大喊「我不懼怕」，沿著格拉西亞大道（Paseo de Gracia）遊行至加泰隆尼亞廣場（Placa de Catalunya），國王菲利普六世和總理拉霍伊也現身其中。其他地區亦有民眾走上街頭，包括馬德里、瓦倫西亞、恐攻凶嫌的居住地里波爾鎮（Ripoll）等。

凶嫌十七日發動恐怖攻擊，駕車衝撞巴塞隆納知名景點蘭布拉大道（Las Ramblas）的人群。西國恐攻案共計造成十五人喪生、逾一百二十人受傷。當局廿六日表示，尚有二十二名傷者住院治療，其中六人情況危急。策劃恐攻的十二名主謀已有八人喪生，兩人遭羈押並被控謀殺和恐怖犯罪，兩人獲釋但仍須配合調查。

恐攻之際曾挺身照料受害者的民眾，廿六日被安排在巴塞隆納遊行隊伍的最前方，以示尊敬，包括穿著制服的員警、穿著白袍的醫生、戴著頭盔的消防員、當時免費載送民眾的多名計程車司機、商店老闆等，一同舉著寫有「No tinc por」標語的巨型布條，該標語在加泰隆尼亞語的意思是「我不懼怕」。民眾一路高呼口號，揮舞著紅黃相間的加泰隆尼亞旗幟、「勿患上伊斯蘭恐懼症」等標語。在兩名大提琴手演奏民謠「白鳥之歌（Cant dels ocells）」的樂聲當中，許多民眾忍不住頻頻拭淚。

菲利普六世、拉霍伊和西國各政黨代表，廿六日一同現身巴塞隆納的遊行隊伍當中。菲利普六世成為一九七五年西國恢復君主體制以來，首位參與遊行示威的西國國王。不過，拉霍伊和菲利普六世招致許多加泰隆尼亞獨立運動人士的不滿，他們批評西國政府偽善，聲稱政府支持販售軍武給沙烏地阿拉伯等國，助長聖戰士的襲擊行動，對著拉霍伊和菲利普六世鼓譟叫囂，還對菲利普六世大喊「滾出去」。首府為巴塞隆納的加泰隆尼亞自治區，預計十月一日舉行獨立公投。

里波爾鎮的遊行現場，恐攻主嫌兄弟檔的家屬海菲妲．歐卡比爾（Hafida Oukabir）聲淚俱下地對群眾表示，「我們同感悲傷，同樣需要弄清楚事件發生的源頭」，「我們必須攜手合作，確保這種事永遠不再發生」。海菲妲的弟弟穆薩（Moussa Oukabir）十八日犯案時遭警方當場擊斃，哥哥崔斯（Driss Oukabir）仍在押。