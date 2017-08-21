美韓今軍演 北韓嗆提油澆火

2017-08-21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為因應與日俱增的北韓武力威脅，美國和南韓年度「乙支自由衛士（UFG）」聯合軍事演習，將於廿一日至卅一日登場，英國等七個國家也將參與，共同模擬朝鮮半島爆發戰爭後的作戰方式。然而，北韓官媒「勞動新聞」廿日警告，美韓聯合軍演形同「提油澆火」，可能將朝鮮半島推向核武戰爭邊緣，揚言對美發動「無情攻擊」。

北韓七月兩度成功試射洲際彈道飛彈（ICBM）後，與美國展開互相威脅動武的口水戰。北韓領導人金正恩十四日才鬆口，將先觀察「美國佬的愚蠢行動」，再決定是否攻擊關島。然而，美國與南韓近日宣布，兩國聯合軍演將如期舉行，此舉令北韓「勞動新聞」在社論中警告，美韓軍演如同「提油澆火」，將使朝鮮半島情勢演變為「無法控制的核武戰爭」。

該報指出，該軍演是向北韓清楚展現敵意，因為無人可保證演習不會升級為開戰。該報撂狠話稱，倘若美方「抱有戰爭僅在別人家門口發生，與太平洋對岸毫不相干的幻想」，那就大錯特錯，因為北韓是「擁有洲際彈道飛彈的強大國家」，且人民軍已進入高度警戒，一旦偵測到敵方發動「預防性戰爭」，就會堅定反擊，「關島、夏威夷及美國本土都難逃無情攻擊」。

不過，美國和南韓國防部表示，此次軍演為防禦性指揮所演習，不會進行實地演練，將有五萬名南韓士兵，以及一萬七千五百名美軍兵力參與，後者包括駐韓美軍及美軍太平洋司令部轄下的海外增援軍。美軍參與人數雖較去年減少七千五百人，但美國國防部長馬提斯強調，人數減少是配合演習策略，與北韓因素無關。英國、澳洲、加拿大、哥倫比亞、丹麥、荷蘭和紐西蘭等七個曾在韓戰中支援南韓的「聯合國軍」，也將派兵參與。

韓戰盟軍英澳等7國參演

韓聯社引述南韓聯合參謀本部消息來源指出，軍演規模與去年相當，將以具備尖端科技的電腦兵推為主，但未透露是否動用美軍戰略武器。路透則指出，軍事衛星所拍攝的北韓各地畫面，也將大幅運用於演習。曾任職南韓國防分析研究院的軍事專家朴韓永（Park Yong-han，譯音）表示，電腦兵推將可放大特定區域，以觀察駐紮該地的軍種，及其可能的移動方向等，包括北韓領導階層的所在位置。

另一方面，雖然北韓暫緩發射四枚「火星十二型」中程飛彈，飛越日本廣島、島根、愛媛、高知四縣領空以攻擊關島的計畫，但考量到美國與南韓聯合軍演可能再次激怒北韓，日本鳥取縣靠近日本海的琴浦町鎮近日舉行防空演習，模擬北韓飛彈抵達日本領空的十分鐘內，民眾如何自保及避難，盼能未雨綢繆。