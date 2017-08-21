全球首例 日黑潮發電成功

2017-08-21

綠電新希望 2020年後可望商用

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本新能源產業技術綜合開發機構（NEDO）與機械製造大廠IHI組成的研究團隊，在鹿兒島外海進行黑潮發電實驗，藉由洋流帶動渦輪機最大發電量達30千瓦（KW），創下以洋流成功發電的全球首例，可望在2020年代商用化。

缺乏天然資源的日本是一個四面環海的海洋國家，如何有效利用海洋開發再生能源，一直是日本產官學重視的課題之一，NEDO與IHI合作從2011年度起投入研究以洋流發電的可行性。

黑潮流速快 動能大 不受季節、日夜影響

這次實驗的地點位於鹿兒島縣口之島外海，這裡的吐噶喇群島與屋久島、種子島之間，有全球第二大洋流「黑潮」流經，黑潮不但流速快、具有龐大的動能，而且全年流通極為穩定，相較於風力或太陽光，不會受到季節與日夜等因素影響。

今年7月IHI打造出100千瓦（KW）的實驗機「海龍」，本月14日起在口之島外海進行實證實驗。「海龍」由3個圓筒組合而成，長寬約20公尺、重約330噸，中間圓筒裝有浮力及電壓等控制系統，左右兩翼為水中渦輪機，輪槳長11公尺，未來商用機將有4倍大，最大發電力預定為2000千瓦左右。日媒報導，以每部渦輪機發電量2000千瓦計算，只要在10平方公里的海底設置100台，發電量將是好幾部核電機組的總和。

研究團隊以「水中放風箏」的概念，將「海龍」放置於距離陸地約5公里的外海、水面下約30到50公尺處，然後於海底以纜線固定，再利用海底電纜將渦輪機發出的電力輸送到陸地上的電廠。

由於「海龍」左右兩邊渦輪機的輪槳互相以相反方向旋轉，可以減少渦輪旋轉的扭力，維持在海中的穩定性，另一方面設置於水深30到50公尺，除了不會受到海浪的影響之外，也不會妨礙海面上船隻的通行。