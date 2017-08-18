種族衝突擴大 全美掀起撤雕像潮

2017-08-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國維吉尼亞州沙洛茲維爾市內的美國南北戰爭時期南軍知名將領李將軍雕像去留，引爆種族衝突，十二日釀成三死，也引發全美多個城市十五日深夜起開始剷除昔日南方邦聯象徵物。向來避免進行言論審查的美國社群媒體「臉書」等科技公司，這次終於主動出手監督，相繼對事涉十二日衝突的頁面祭出停權措施。

以非洲裔人口比例偏高的美國馬里蘭州巴爾的摩市為例，十五日晚間十一時至隔日清晨五時拆除的該時代相關紀念碑，包括李將軍與旗下大將「石牆」傑克森雕像、「邦聯婦女像」、「邦聯士兵和水手像」以及美國十九世紀首席大法官托尼雕像，當局為防範風波，而決定讓它們一夜消失。

南北戰爭時期知名的李將軍，最後成為邦聯軍隊總司令，雖看似反對南方蓄奴，但也是奴隸主之一，他在各州的雕像底座近年常被噴上「黑人的命也是命」標語。托尼雖也曾無償解放名下所有繼承而來的奴隸，一九五七年卻在黑奴要求自由的「史考特（Dred Scott）案」中聲稱，他們「無權」適用白人制度提出訴訟，此判決後來成為南北戰爭關鍵起因。

自稱因涉入維州「白人至上主義」活動而遭當局通緝的白人坎特威爾（Christopher Cantwell ），就因違反臉書「仇恨言論」禁令，相關頁面一律遭到移除。網際網路域名註冊及網站託管公司

GoDaddy，則取消新納粹網站Daily Stormer的網域名稱。Daily Stormer曾協助組織沙洛茲維爾市上週末集會活動。