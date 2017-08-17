中印邊界爆衝突 兩軍互推砸石塊

2017-08-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國與印度軍隊十五日於兩國邊界拉達克（Ladakh）地區發生罕見衝突，雙方互相推擠，甚至丟擲石塊，各有人員受輕傷。隸屬於印度軍方的軍事情報局（MI）初步評估顯示，兩軍互擲石塊的情形前所未見，顯然是蓄意挑釁企圖升高緊張，可能與中印邊界的「洞朗」（印度稱為「都克蘭（Doklam）」）地區的軍事對峙有關。

中央社報導，新德里智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）學者夏瑪（Mihir Swarup Sharma）十六日指出，印中在拉達克邊界從未發生過穿著軍服的士兵互擲石塊事件，十五日的衝突顯示邊境對抗已逐漸擴大。他指出，印中在喀什米爾的未定邊界，數十年始終未曾發生衝突。

對抗30分鐘後互撤 雙方掛彩

路透引述新德里消息人士指出，印度軍方挫敗一群中國士兵，阻止對方進入印度領土拉達克，靠近班公湖（Pangong Lake）北岸中印實際控制線一帶。中國士兵有部分攜帶鐵棒與石塊，雙方均有人員受輕傷。

印度媒體則報導，衝突是天候惡劣引起，一名中國巡邏軍人迷路，撞見印度士兵後衝突升高，雙方在兩處地區對抗持續約三十分鐘，隨後雙方各自撤離。印度查謨與喀什米爾邦首府斯利那加（Srinagar）警方也證實，班公湖附近確有口角事件。當地軍方消息人士則稱此為中國軍隊「對班公湖地區的入侵」。

直接推擠並未交火 相當罕見

對此，印媒大肆宣揚「印度挫敗解放軍入侵」，但據電視轉播的快訊畫面，雙方只是彼此推擠，並未發生交火，沒有激烈衝突或扭打。路透報導稱「中印雙方經常互相指責對方入侵本國領土，但直接衝突相當罕見」。

印度軍事情報局分析，十五日是印度獨立七十週年紀念日，這起衝突「在未使用致命武器的情況下，顯然是刻意嘗試挑釁及加劇緊張情勢」，可能與位於中國、印度及不丹邊界的洞朗現行對峙有關。

中印雙方自六月十八日起在洞朗展開對峙，目前已進入第九週。印度派軍至當地阻止中國修築道路，指控中方的軍事活動；中國則多次要求印度軍方退出洞朗地區，否則可能面臨衝突升高。中國官媒曾警告，印度將重複一九六二年中印邊境戰爭被擊退的命運，而且下場更慘。

針對這起衝突，中國外交部發言人華春瑩回應說，她不知道該項消息。中國部隊一直在中方控制線內巡邏。敦促印方信守中印之間的邊界相關約定。中印兩國軍方則尚未對此作出回應。

與此同時，中國副總理汪洋也前往尼泊爾進行三天的訪問，此前他曾造訪巴基斯坦。上海社科院國際關係研究所研究員胡志勇分析，汪洋擇此敏感時刻訪問兩國，旨在警告印度不要走得太遠。

儘管中印衝突再起，印度新聞通訊社報導，印度軍方為了慶祝獨立紀念日，除了在錫金納土拉山與西藏亞東縣邊境向當地居民分發糖果，也與中國官兵互換糖果，當地距離洞朗地區僅有二十五公里。