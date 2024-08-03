川普遇襲 《CNN》揭背後致命安全漏洞

美國共和黨總統候選人、前總統川普上月遇刺，案發後秘勤局人員上前保護川普並立刻護送就醫。（美聯社）

2024/08/03 14:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）上月在賓州巴特勒（Butler）舉行的集會上遭暗殺未遂，事後美國秘勤局（Secret Service）的安全性失誤受到各界廣泛關注，因其未能把控關鍵區域，導致川普在演講時人身安全受到威脅。

據《CNN》報導指出，在此次事件中，槍手庫克斯（Thomas Matthew Crooks）在集會期間從附近建築物的屋頂向川普開火；據現任秘勤局代理局長羅威（Ronald Rowe）說法，秘勤局的狙擊手在庫克斯開火之前並未得知其持槍的狀況。然而當地警方曾在庫克斯攀上屋頂並開火前30秒就報告了其武裝的情況，但此一訊息並未及時傳達給秘勤局。

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羅威承認此次事件中當局未能妥善保障川普的安全，也暴露了地方與聯邦執法部門之間的溝通失誤，並表示這是一個「秘勤局的失敗」。他表示將對秘勤局內部進行徹底的紀律檢查，並強調未來將加強安全措施以彌補這此次事件的缺憾。

在國會的聽證會上，賓夕法尼亞州警察局局長帕里斯（Christopher Paris）指出，當地執法部門曾在集會現場發現庫克斯，但在關鍵時刻仍未能阻止其開火。並指出在庫克斯開火前幾分鐘，執法人員與庫克斯面對面時，庫克斯曾將步槍瞄準了另一名官員。

羅威表示，未來所有的秘勤局保護計劃將會由多位經驗豐富的主管進行審核，並將協調整合聯邦、州和地方的安全資源，以保障川普或其他保護對象的安全確保事件的順利進行。

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