以利比亞為鑑 金正恩擁核自重

2017-08-14

英專家分析 川普言論反強化金正恩統治地位

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對北韓的飛彈威脅，英國「皇家國際事務研究所」亞洲事務專家萊特（John Nilsson-Wright）十三日撰文表示，北韓領導人金正恩自掌權以來，素以軍事現代化及國內經濟繁榮為首要目標，其擁核動機乃基於對國家戰略利益的理性評估，並以伊拉克與利比亞為前車之鑑，堅信唯有有效大規模毀滅性武器，才能保證國家存續。

萊特在英國廣播公司（BBC）撰文強調，金氏政權的統治合法性，根植於對抗不共戴天之敵美國的論述之上。金正恩以核武及飛彈試射野心，展現其政治地位。美國總統川普近日發表好戰的公開聲明，更成為金正恩的政治宣傳手段，使其強化國家統帥及守護者地位。

對金正恩來說，北韓的要務是推動核武及飛彈試射，一則強化軍事威嚇力，二則增強他的權力及統治合法性。他理性估算，美國最終會如觀察家所言，接受某些協商要求，以調停凍結北韓軍事能力。屆時，他可能希望美國與南韓做更多讓步，在經濟、政治或常規裁軍上，使北韓的主權和獨立性獲得承認。

另外，「北韓領導觀察」網站經營者麥登（Michael Madden）也認為，北韓明顯需要金正恩的權威，他可能藉此機會證明自己，有沉著頭腦的人終將戰勝一切。

《華盛頓郵報》分析，金正恩可能在兩個時間點向關島附近發射飛彈。其一為本月十五日的北韓「光復節」，當日為終結日本殖民的國慶；其二則為本月二十一日、美韓開始年度聯合軍聯當天。

一名南韓專家指出，金正恩展現「自戀型人格特質」，相信世界以他為中心，誇大及高估自己，就如其他自戀者，他要成為關注焦點。