川普即興耍狠 自曝北韓政策分歧

2017-08-11

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普八日對北韓放狠話，就連幕僚也感到驚訝。紐約時報指出，川普幕僚事前知道總統打算對北韓釋出強硬訊息，但沒想到他會用北韓領導人慣用的好戰措辭，發出有如預言末世將臨的恫嚇；川普的威脅不但激化美國長期以來與北韓的爭議，也暴露川普政府內部在北韓政策上分歧嚴重。

紐時指出，此事都正好展現川普處理外交政策的整體態度：臨場發揮，連他的國安團隊也不知道他打算說什麼、做什麼。

根據第一手了解此事發展過程的人透露，華盛頓郵報八日報導北韓已經能製造出小型化核彈頭後，當天下午川普的情緒就很有火藥味。幕僚預測當天川普會被媒體問到此事，不過，向來拒絕接受別人告訴他什麼該說、什麼不該說的川普，未事先讓幕僚知道他將發表的談話內容，幕僚也沒追問；川普僅告訴幕僚，他打算對金正恩釋出他不會退縮的訊號，同時加強施壓中國管管北韓。

白宮新聞秘書桑德絲堅稱，總統的國安團隊「事前清楚知道總統要發表的聲明語氣」，「事先都討論過語氣和強度」，她說，總統用「他自己的」字眼措辭。國務院發言人諾爾特也堅稱：「我們都唱同調。」

此事也反映出在川普和他的團隊還拿不定處理北韓問題的對策，而且內部意見分歧。鷹派如國防部長馬提斯和國家安全顧問麥馬斯特認為，北韓是格外嚴重的威脅，需要強硬回應；首席策士巴農和其他民族主義盟友反對麥馬斯特等「戰爭派」的過度好戰論調，認為北韓其實是在美中角力下的次級問題，不應該太著重，但是國安團隊討論北韓問題時，大都排除巴農。了解內情者說，不論鷹派、鴿派都沒有鼓吹使用「烈焰與怒火」這樣的語言，這是川普自己的主意；對川普用語吃驚的，包括白宮新幕僚長凱利。

高層官員九日對川普談話有彼此矛盾的解讀。國務卿提勒森強調外交途徑、要美國人放心後，馬提斯聲明說，北韓若不停止威脅，就是冒著「終結其政權和摧毀其人民」的風險；甚得川普青睞的白宮顧問戈卡強調無論傳統還是核子武力，全世界無人、「尤其是北韓」，能與美國匹敵，「訊息非常清楚：平壤，不要測試這個政府。」