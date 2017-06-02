企業大咖 極力勸阻川普

2017-06-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普將宣布是否退出巴黎氣候協定，不僅在白宮內部造成歧異，更引起全美商界反彈，包括電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克（Elon Musk）、蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）、陶氏化學執行長利弗里斯（Andrew Liveris）等身兼川普政府顧問的企業大老，都相繼勸阻川普不要退出。

特斯拉執行長 嗆辭顧問

知情人士透露，庫克五月三十日致電白宮，促請川普讓美國留在巴黎協定；利弗里斯也號召三十家主要企業主管，連署支持巴黎協定；穆斯克則於五月三十一日推文，揚言若美國退出巴黎協定，他將請辭川普的企業顧問委員會職務。穆斯克此舉恐將加深科技界與川普執政團隊的嫌隙，雙方早在移民等議題上意見相左。此前，穆斯克因為與川普合作挨批，但他主張留任顧問以對重要議題發聲。

摩根大通集團董事長兼執行長戴蒙、奇異公司執行長伊梅爾特等「美國十大執行長」錄製的電視廣告，也在五月三十一日播出，力挺留在巴黎協定。英特爾、微軟、蘋果、Google、臉書、太平洋瓦斯電力公司、雲端運算大廠「Salesforce」等二十五家大企業也發表連署信，在《紐約時報》和《華爾街日報》刊登整版廣告，警告退出協定後可能招致其他國家報復。

美國多個州政府也以行動捍衛巴黎協定，加州四月間與加拿大、墨西哥簽署一項減少碳排放的全球協定，州長布朗還將前往中國與氣候議題領袖會面，呼籲若川普真的退出巴黎協定，各州政府應表態力挺協定，儼然成為美國與世界商談環境議題的實質代表。紐約市長白思豪也推文痛批川普可能宣布退出巴黎協定，表示他有意簽署行政命令，讓紐約市繼續遵守協定。