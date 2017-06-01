新增4輛薩德 南韓國防部「瞞」幹

2017-06-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕南韓青瓦台發言人尹永燦五月卅一日表示，美國四輛「戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）」發射車遭暗中運入南韓境內，經調查發現是南韓國防部刻意「瞞而不報」，蓄意不向總統文在寅提報此事。鑑於文在寅已下令徹查此事，《韓聯社》分析，文在寅可能藉機著手國防改革，對軍方進行人事大換血。

尹永燦指出，國防部官員上週向青瓦台國家安保室長鄭義溶簡報，但蓄意遺漏關於四輛新「薩德」發射車的內容，隱瞞南韓境內的發射器總數。部分內容在初稿中有提到，但隨後遭上級刪除。所有參與報告的軍方官員都承認，這些關鍵內容在編輯過程中遭到移除。

另外，尹永燦也斥責，南韓國防部長韓民求刻意省略關於「薩德」發射車之內容，青瓦台已證實此事。《韓聯社》報導，鄭義溶廿八日曾向韓民求詢問，但他裝糊塗反問「有這種事？」由於得不到明確答案，文在寅廿九日甚至親自致電韓民求，最後確認實情。

國防部長否認隱瞞

不過，韓民求已否認瞞報四套「薩德」發射車入韓一事，強調他與鄭義溶的對話過程中，可能產生觀點與口氣差異。韓民求是由南韓前總統朴槿惠任命，於新政府上台後繼續留任，文在寅尚未指派新防長人選。《韓聯社》分析指出，韓民求有撒謊和「擾亂綱紀」之虞，青瓦台在結束調查後，軍方勢必面臨人事地震。

文在寅已於卅日下令對此展開調查。南韓《中央日報》認為，美、韓將於六月舉行元首高峰會，文在寅此舉可能對兩國關係帶來負面影響，因為美國總統川普主張南韓承擔「薩德」費用，但文在寅堅持需經國會商討，雙方的歧異可能因這次事件更加擴大。

《韓聯社》引述外交消息人士指出，美方高層將「薩德」部署問題視為強化美、韓同盟的指標，無論調查結果為何，對美、韓元首峰會都是壞消息。然而，南韓仍將致力與美國保持緊密合作，畢竟文在寅意識到，北韓的核武能力與十年前相比已大幅提升。

針對這次風波，美國國防部回應說，美、韓政府就「薩德」的部署向來都「非常透明」。中國外交部發言人華春瑩則強調，中方「嚴重關切」南韓軍方漏報「薩德」發射車入境一事，此舉嚴重損害中國的戰略安全利益，再次敦促美、韓停止並取消「薩德」部署。