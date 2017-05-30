焦點透視》川普無情 梅嬸寒心

2017-05-30

編譯孫宇青／特稿

美國總統川普首次訪問歐洲，讓美、歐的嫌隙不減反增，德國總理梅克爾更一語道破歐洲必須停止倚賴美國。華盛頓郵報分析，梅克爾的說法表面上指美國不再可靠，更深一層意義則是美歐傳統聯盟正式宣告分裂，西方各國已開始重新佈局，而德國將與法國同心協力，共同成為領導歐洲的中堅力量。

一向沉著的梅克爾此次一反常態，以強硬的政治語彙直言，德國和歐洲不能再依靠其他國家，必須將命運掌握在自己手裡，顯然是受到川普在訪問歐盟、北約組織（ＮＡＴＯ）、七大工業國（G7）期間的言行所刺激，其中尤以川普並未表達支持北約「第五條款」及「巴黎氣候協定」影響最鉅。

華郵指出，北約「第五條款」即共同防禦條款，是指當盟國遭遇攻擊時，其他成員國必須無條件出兵協防，而北約成員國史上頭一遭行使該條款，即是美國二○○一年遭遇九一一恐怖攻擊之際。然而，川普此次到訪北約總部，逕自指責各國的軍費支出太少，卻完全沒有表態將堅守第五條款，為美國招來不負責任的罵名。

美國與德國的關係，其實遠比美國與英國的關係更重要。當初北約成立的主要目的之一，即為促使德國融入國際社會，避免柏林再度成為歐洲和平的威脅。然而，梅克爾這番說法暗示，北約成立近七十年來，美國已然淡出，德國將會更獨立且實質地領導北約。

此外，過去英國極力捍衛北約在歐洲防禦體系中的地位，卻也相對壓縮了歐盟的角色。隨著英國退出歐盟，不再能影響歐盟決策，再加上北約代表的大西洋兩岸關係逐漸冷卻，歐盟未來對於歐洲安全事務將擁有更多發言權。

然而，梅克爾也勢必面臨諸多挑戰，例如波蘭、匈牙利在許多議題上傾向支持美國，法國也可能要求德國放寬經濟管制和支出限制等。再者，即使梅克爾對各國讓步，也可能遭遇國內反對。不過，若梅克爾順利在九月國會大選中連任總理，並獲得多數國家支持強化歐盟，即可望實際推動歐盟—美國關係的轉變。