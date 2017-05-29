烏鴉識字？ 見警告牌不敢上門撒野

2017-05-29

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本東京大學位於岩手縣大槌町的一座研究中心，多年來每逢春季飽受築巢烏鴉騷擾，隔熱包材被咬得破爛不堪。經專家建議掛上「烏鴉侵入禁止」的警告標示後，竟然奏效，烏鴉真的不敢再上門。

這間研究中心是東大一九七三年在大槌灣岸設立的「大氣海洋研究所國際沿岸海洋研究中心」，二○一一年東北大地震時遭海嘯重創，海水差點淹過三層樓的建築。震災後，研究中心的一、二樓被瓦礫佔滿，現在已清除做為倉庫，受創較輕的三樓經過簡單修復後，勉強維持運作。

震災後，附近的住家毀壞，街上幾無人煙，研究中心的門窗也被大水沖走，烏鴉飛入室內如入無人之境，尤其在春天繁殖的季節，大量烏鴉飛進研究中心蒐集築巢材料，叼走管線上的隔熱包材，外露在一樓天花板上的管線不但被咬得殘破不堪，現場還留下大量羽毛和鳥糞。

「朝日新聞」報導，由於情況愈來愈嚴重，研究中心人員在一五年春天求助動物行為學教授佐藤克文，但佐藤也苦無對策，於是找上「雜草與里山科學教育研究中心」研究員竹田努商量。竹田是知名的「烏鴉專家」，他建議佐藤直接貼出「警告文」，禁止烏鴉進入。

佐藤以為竹田在開玩笑，烏鴉再聰明也不太可能識字，但他還是半信半疑地掛出印有「烏鴉侵入禁止」的警告標示，不料此後烏鴉真的不再上門。原本以為只是暫時有效，沒想到三年來年年奏效。

竹田表示，掛出警告標示後，出入研究中心的職員和學生也開始關注烏鴉動向，大家自然而然地抬頭注視空中的烏鴉，或以手指著飛行中的烏鴉，讓烏鴉產生戒心。佐藤表示，注視的人愈多效果愈好。

今年研究中心也掛出數十張警告標示，中心上方每天有數隻烏鴉飛來飛去伺機而動，但因為地面上有人指指點點，也不太敢靠近。