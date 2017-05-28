在任1980天 安倍將超越小泉

2017-05-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕迄今兩度組閣的日相安倍晉三，包括二○○六至○七年首度拜相的三六六天在內，廿七日在任天數已經達一九八○天，與二○○六年卸任的前首相小泉純一郎並列歷任日本首相第五長，被外界視為政壇「師徒」關係的小泉和安倍，在任天數也居二戰後歷任日相第三，僅次於排名第一的佐藤榮作（二七九八天）與第二的吉田茂（二六一六天）。

安倍「回鍋」首相以來形成的「安倍獨強」局面，主要還有在野最大黨「民進黨」民意支持度持續低迷的因素。由於安倍領導的自民黨已於三月把黨魁任期從原先的最多兩任六年延長到最多三任九年，一旦明年九月安倍第三次當選黨魁，若能順利擔任首相到二○一九年十一月十九日，將與二戰前的首相桂太郎並轡，以二八八六天成為在任天數最久的日相，若其黨魁任期能「做好做滿」，他二○二一年九月卸任時，其擔任首相的天數將躍為歷任最長。

小泉及安倍均為二戰後的日本「政二代」，小泉領導自民黨時拔擢安倍為該黨幹事長與內閣官房長官，外界並將安倍視為小泉欽點的接班人。惟在憲法觀上，安倍一直奉日本應「制定自主憲法」為其政治信條，反觀小泉雖曾對修改宣示非戰的憲法第九條表達過贊成之意，但並未積極推動。在財經方面，小泉以緊縮的財政政策為主，安倍則喊出「安倍經濟學」，以寬鬆貨幣政策、財政刺激措施及經濟成長戰略做為讓日本擺脫「失落的廿年」之「三支箭」。

內閣官房長官菅義偉廿六日在記者會中，也評論小泉和安倍的政治手腕的差異，指小泉把黨內與他敵對的前「橋本派」等敵對派閥打成「反改革勢力」，塑造改革與反動對決的形象，藉此博得民眾支持；安倍則是向黨內說明，打造合作勢力，讓法案通過。

安倍也善用首相人事任命權控制黨內對手，例如二○一二年與安倍競逐黨魁失利的石破茂，安倍先後延攬他擔任黨幹事長與內閣大臣，掌握其動向。另一位被視為「後安倍」時代接班大熱門的外相岸田文雄，自安倍二○一二年再次組閣至今，都是安倍內閣的「固定班底」，既不給這兩人有特別表現機會，也不會造成與安倍間的對立。