IS動亂 菲南戒嚴擬擴及全國

2017-05-25

馬拉威如死城 居民大舉外逃

〔編譯張沛元／綜合廿四日外電報導〕隨著恐怖威脅升高，菲律賓總統杜特蒂廿三日深夜宣布菲國南部民答那峨島實施戒嚴，以鎮壓當地伊斯蘭武裝激進組織在穆斯林城市馬拉威（Marawi）所製造的衝突與動亂，廿四日又更進一步揚言不排除在全國戒嚴。馬拉威市廿四日有如死城，居民大舉外逃，軍方估計清剿任務還要持續三天。

馬拉威的衝突起於廿三日，當時安全部隊突襲極端組織「阿布薩雅夫」軍事領袖哈比倫（Isnilon Hapilon）所躲藏的一棟房舍，結果引來另一個激進組織「馬烏德（Maute）」約百名好戰份子前來支援。「阿布薩雅夫」以綁架人質勒贖而惡名昭彰，美國懸賞五百萬美元緝拿哈比倫。包括「阿布薩雅夫」與「馬烏德」都已經向遜尼派極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」宣示效忠。

好戰份子在馬拉威燒殺擄掠並控制該市大部分，暴行包括殺害多名士兵、佔領醫院與監獄，焚燒教堂與學校、挾持一名神父與為數不詳的基督教徒為人質、架設路障並斬首一名當地警察首長，甚至還升起ＩＳ的黑色旗幟。菲國軍方統計，衝突造成十三名好戰份子死亡，軍隊則有七人陣亡、卅三人受傷。

縮短訪俄行程 杜特蒂返菲坐鎮

特地縮短俄國出訪行程返國坐鎮的杜特蒂於是宣布民答那峨戒嚴。這是菲律賓自一九七二年以來第二度大規模戒嚴。民答那峨面積約佔全菲律賓三分之一，人口兩千萬。杜特蒂對馬烏德升起ＩＳ旗幟大為憤怒，誓言絕不能讓伊斯蘭國在基督徒佔大多數的菲律賓取得立足點，即便犧牲人命也在所不惜；「我的命令是殺無赦，讓我們一次解決民答那峨的問題，別強迫我動手。」

杜特蒂還說，只要是他覺得該死、跟政府對抗、公開藐視公權力者，就會死。他誓言將竭盡所能保護菲律賓，「我也許會宣布全國戒嚴以保護人民。」

菲律賓曾於前獨裁者馬可仕執政時的一九七二年到一九八一年間實施過戒嚴，杜特蒂讚揚馬可仕的戒嚴法挺不賴，但說他的版本的戒嚴意味可在沒有理由的情況下設置路障、逮捕與搜索，會持續到當地恢復秩序為止，民答那峨部分省份可能會實施宵禁，但他也強調不會容許軍警濫權。根據在馬可仕下台後制訂的一九八七年菲國憲法，總統僅能在國家遭侵略、叛亂及不法暴力時宣布不超過六十天的戒嚴，而且必須在宣布後的四十八小時內向國會提出報告，經國會表決認可才能實施戒嚴。

軍方清剿任務 估計還要三天

隨著軍方企圖孤立馬烏德好戰份子，馬拉威的戰鬥廿四日已趨緩，這座人口廿萬的城市因成千上萬民眾逃離戰亂而有如死城；因受阻於馬烏德狙擊手與所設置的陷阱，軍方清剿任務估計還要三天才能結束。