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圓滿紐約義演 謝金燕清晨搭機返國 英國演唱會驚傳爆炸巨響 警方：發生嚴重事故
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福岡2億元金塊搶案 破案逮6嫌

2017-05-23

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本警方廿二日宣布，偵破去年七月發生在福岡市的金塊搶案。一名貴金屬業者持有的一批重達一百六十公斤、市值七億五千萬日圓（約二億台幣）的黃金，在博多車站前被數名偽裝成警察的搶匪攔劫。警方循線經過近一年偵辦，發現有十餘人涉案，目前已逮捕其中六人。

日本媒體報導，被害人是一名在宮城縣從事貴金屬投資的業者，當時他在山口縣購買大批金塊，準備轉賣以賺取差價。搶案發生當天，被害人開車將裝有金塊的旅行箱，運送到福岡市博多車站附近一家貴金屬店的大樓前，正要搭乘電梯上樓時，突然有數名穿著警察制服的男子上前盤查，以金塊疑似走私品為由當場扣押旅行箱。之後，數名假警察便開車揚長而去。

被害人事後驚覺被騙，向警方報案。起初估算損失金額為六億日圓，後來上修為七億五千萬日圓。

警方根據現場多個監視器拍攝的影像，過濾出六名可疑涉案人，後來在山口縣查獲嫌犯穿的警察制服，並從中採得ＤＮＡ樣本。搶案發生一週內，疑似被搶的金塊有部分出現在東京的黃金市場，以東京都某家貴金屬公司的名義出售，價值約四億日圓。

警方經過近一年偵辦，鎖定特定團體，以強盜及銷贓罪嫌逮捕六名男子。另外，出借名義轉賣贓物的東京都某家貴金屬公司也可能涉案。據報導，涉案者可能多達十餘人，警方將陸續加以逮捕。

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  • （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

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標題：福岡2億元金塊搶案 破案逮6嫌


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