川普IS情報 來自以色列

2017-05-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普十日疑把關於「伊斯蘭國」（ＩＳ）策謀利用筆記型電腦犯案的情報，提供給來訪的俄羅斯高官；十六日傳出這項情報來自以色列，川普此舉可能令線人曝光，但白宮與以國皆低調不談，白宮更強調，川普當天分享給俄國的內容「完全恰當」，宣稱是為美國人的安全著想。雖然英國首相梅伊力挺川普，但德國國會議員已忍不住批評川普是「西方世界的安全威脅」，也有歐洲盟國表示會停止與美國共享情報。

眼見質疑四起，川普十六日透過推文強調，「身為總統，（在一場公開排定的白宮會議），我想和俄國分享有關恐怖主義和飛航安全的事實，我絕對有權利」，同時呼籲俄國合力反恐及對抗ＩＳ。

不過，美聯社指出，川普分享情報前顯然未獲以國同意，嚴重違反情報分享協議。報導說，川普當時是拿「機密情報」向俄國外長拉夫羅夫吹噓。

以色列國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）十七日強調以美安全合作的重要性，不願證實以國是否為苦主。不過以色列名號十六日流出後，川普預定下週訪問以色列。以色列駐美大使館則發表聲明，以色列對美以情報分享深具信心，期盼在川普總統任何加強關係。

以色列情報機構「莫薩德」（Mossad）前官員索福林則認為，就算真有此事，以美合作關係既深且廣，不太可能因此打壞，「可能引起局部小傷害，但不是大災難」，「情報圈沒人喜歡這事件，但可以擱置不談。」以色列情報專家麥爾曼（Yossi Melman）則解讀，川普這次引起的軒然大波，想必「不是出於惡意」，純粹是因對遊戲規則不了解才肇禍。

不過，德國聯邦議會情報監督委員會主席利斯卡抨擊，若川普真洩漏情資，他就是西方世界的安全威脅。一位歐洲高階情報官員也告訴美聯社，川普這種分享情資行為置我們的情報來源於險境，他的國家可能考慮停止和美國合作。