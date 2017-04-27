| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
10縣市大雨特報！今各地濕涼、明漸回穩
 首頁 > 國際

和尚也要加班費 日2僧討回180萬

2017-04-27

京都東本願寺 爆40年未發加班費

〔編譯林翠儀／綜合報導〕以日本京都東本願寺為本山的真言大谷派，被爆長達四十年未發給僧侶職員「加班費」違反勞動基準法，有兩名和尚最近經過工會介入協調，爭取到約三年半的加班費共六百六十萬日圓（約一百八十萬台幣）。

日媒報導，真言大谷派為淨土真宗的宗派之一，在日本全國設有三十多處「教務所」，供宗派的僧侶或門徒進修之用，宗派僱用僧侶以非正職人員身分打點教務所內的大小事。兩名僧侶職員從二○一三年四月任職到今年三月為止，每天從早晨上班忙到深夜下班，每月平均加班時數超過一百三十小時。

但真言大谷派卻未依勞基法與這些僧侶職員簽署勞雇協定，真言大谷派職員工會雖與宗派簽有同意加班的三六協定，但工會成員僅有十人左右且未超過員工總數的一半，協定並無效力。

報導指出，真言大谷派可能長達四十年來處於違法加班及未發給加班費的狀態，「京都下勞基署」去年十二月對真言大谷派進行勞檢，發現了勞動時間管理不當的問題。

兩名僧侶職員後來透過京都相關的工會爭取權益，分別爭取到三百多萬日圓的加班費。對此，真言大谷派表示，無法掌握僧侶的實際勞動狀況是最大問題，未來將努力遵守法律並兼顧信仰與工作，創造更好的職場環境。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加班費 東本願寺
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花生炒牛肉
好夠味！韓式拌海鮮
電鍋菜✧肉末蒸芋頭
清澈高湯這樣熬！
轉寄

標題：和尚也要加班費 日2僧討回180萬


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月27日‧星期四‧丁酉年四月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.