和尚也要加班費 日2僧討回180萬
2017-04-27
京都東本願寺 爆40年未發加班費
〔編譯林翠儀／綜合報導〕以日本京都東本願寺為本山的真言大谷派，被爆長達四十年未發給僧侶職員「加班費」違反勞動基準法，有兩名和尚最近經過工會介入協調，爭取到約三年半的加班費共六百六十萬日圓（約一百八十萬台幣）。
日媒報導，真言大谷派為淨土真宗的宗派之一，在日本全國設有三十多處「教務所」，供宗派的僧侶或門徒進修之用，宗派僱用僧侶以非正職人員身分打點教務所內的大小事。兩名僧侶職員從二○一三年四月任職到今年三月為止，每天從早晨上班忙到深夜下班，每月平均加班時數超過一百三十小時。
但真言大谷派卻未依勞基法與這些僧侶職員簽署勞雇協定，真言大谷派職員工會雖與宗派簽有同意加班的三六協定，但工會成員僅有十人左右且未超過員工總數的一半，協定並無效力。
報導指出，真言大谷派可能長達四十年來處於違法加班及未發給加班費的狀態，「京都下勞基署」去年十二月對真言大谷派進行勞檢，發現了勞動時間管理不當的問題。
兩名僧侶職員後來透過京都相關的工會爭取權益，分別爭取到三百多萬日圓的加班費。對此，真言大谷派表示，無法掌握僧侶的實際勞動狀況是最大問題，未來將努力遵守法律並兼顧信仰與工作，創造更好的職場環境。
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