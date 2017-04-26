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Google創辦人投資 飛天車原型亮相

2017-04-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕Google母公司「字母（Alphabet）」執行長佩吉（Larry Page）投資的新創公司「小鷹（Kitty Hawk）」，廿四日發表全電動飛天車「小鷹飛行器（Kitty Hawk Flyer）」原型的測試影片，預定今年底推出「個人飛天機」，讓個人飛行器的夢想成真。小鷹飛行器有八片旋翼，和直升機一樣垂直起降，重量約一百公斤，最高飛行時速為四十公里，用戶只要「幾分鐘」即可輕鬆上手，且無需飛行執照。圖為這種有兩個浮筒和宛如蜘蛛網平台的飛行器，從一個不知名地點的湖面起飛，盤旋在水面上。

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  • （法新社）

    （法新社）

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2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
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