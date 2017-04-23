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神學士突襲軍事基地 阿富汗逾150死

2017-04-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕阿富汗北部省份巴克省（Balkh）首府馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）的一處軍事基地，廿一日遭阿富汗神學士組織襲擊，造成至少一百五十名軍人喪生、數十人受傷，寫下阿國軍事基地遇襲死傷人數最高紀錄，阿國總統賈尼已宣佈廿三日全國哀悼一天。

遇襲基地是阿富汗陸軍第二○九軍團的總部，該軍團負責阿富汗北部維安。十名神學士民兵穿著軍裝駕駛兩輛軍用卡車潛入基地，卡車上並安裝有機槍。他們通過七道檢查哨進入基地內部後，隨即以步槍、火箭彈任意掃射攻擊，之後並進入餐廳與清真寺，當中兩名襲擊者在清真寺內引爆自殺炸彈，造成慘重傷亡，其他人則向剛結束禱告及用餐中的士兵開火。法新社報導，襲擊行動持續數小時，攻擊者最後均遭擊斃。

阿富汗國防部廿二日表示，這起攻擊造成超過一百名士兵死亡。法新社則說至少有一百五十死、數十傷。路透稱死亡人數達一百四十人，且可能更高。美聯社引用軍方與省政府消息來源報導，有一百三十人死亡、八十人受傷。當地官員透露，許多喪生的士兵只是來參與訓練的新兵。紐約時報引述該省一名議員的話指出，士兵大多於清真寺中遇襲身亡，有些則在餐廳喪生，「現在連棺材都不夠用」。

神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid ）廿二日宣稱，這起攻擊是為報復近來多名神學士領袖遭到殺害，襲擊至少殺掉五百名政府軍人，包括多位高階軍官。穆賈希德還說，該襲擊由四名長期潛伏該基地的神學士支持者所策劃。

路透報導，該起事件可能創下阿國軍事基地遇襲最高的傷亡人數。阿富汗總統賈尼廿二日親赴該基地視察並慰問傷者，他嚴厲譴責攻擊案，指攻擊者是「異教徒」，並宣佈廿三日全國哀悼一天。

西方國家支持的阿富汗政府，正與神學士等軍事力量陷入延長戰線。美國在阿富汗派駐約八千四百名兵力，另有五千名士兵由北約盟國部署，成為阿富汗政府對抗神學士及其他伊斯蘭激進組織的主要軍事力量。二○一六年阿富汗境內合計約有六千八百名軍警遇襲喪生。

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  • 位於阿富汗巴克省的第二○九軍團總部廿一日遭十名神學士份子襲擊，造成逾百名士兵死亡。圖為軍用救護車廿二日駛入該軍事基地時，士兵在基地門口戒備。（歐新社）

    位於阿富汗巴克省的第二○九軍團總部廿一日遭十名神學士份子襲擊，造成逾百名士兵死亡。圖為軍用救護車廿二日駛入該軍事基地時，士兵在基地門口戒備。（歐新社）

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