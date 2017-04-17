敘逃難車隊遇襲 至少126死
〔編譯孫宇青／綜合報導〕一列載送平民從反抗軍包圍城鎮撤離的巴士車隊，當地時間十五日在敘利亞北部大城阿勒坡（Aleppo）郊區遭到自殺汽車炸彈襲擊，造成至少一百二十六人喪命，大部分為撤離民眾，據稱其中至少六十八人是兒童，成為近一年來敘利亞傷亡最慘重的這類事件。敘國政府軍和反抗軍事發後互相推卸責任，雙方對立持續惡化，該國的人道危機也再度蒙上陰影。
從被反抗軍圍困的兩城撤離
敘利亞政府軍和反抗軍近日達成交換協議，同意互相撤離遭對方圍困的城鎮平民，但雙方針對撤離人數出現分歧，導致撤離行動遲至十五日才展開。當天，從被反抗軍圍困的伊德利卜省富亞和卡弗拉亞兩鎮撤離的逾五千名民眾，其所搭乘的數輛巴士在行經阿勒坡西郊轉運點拉希丁（Rashidin）時，遭一輛原本應該載運救援物資的廂型車衝入車陣之中引爆。
「敘利亞人權瞭望台組織」表示，上述兩鎮民眾受困已逾兩年，原本期盼前往由政府軍掌控的阿勒坡、拉塔基亞省（Latakia）或大馬士革等地，但威力強大的爆炸令巴士車隊頓時陷入火光和濃煙之中。消防車立即到場撲救，並出動多輛救護車將傷者送院搶救，敘國民防救援組織「白盔」也在現場清出逾百具遺體，並指出由於受害民眾人數眾多，傷亡人數可能還會繼續攀升。
據報導，許多被炸得面目全非、支離破碎的遺體，成排放置在燒成焦黑的巴士旁，琳瑯滿目的個人物品懸掛或掉出被震碎的車窗外，現場滿目瘡痍。
此外，大馬士革附近被親政府部隊包圍的馬達亞和札巴達尼兩鎮，此次預計撤離逾兩千人，但在爆炸發生後，也一度受困於政府軍控制的轉運點，但雙方皆已陸續恢復撤離程序，惟尚不清楚護送車隊是否已重新上路。
攻擊發生後，敘國政府和國營電視台均怪罪被其稱為「恐怖份子」的反抗軍團體，指控其破壞該協議，但隨即遭到「黎凡特自由人伊斯蘭運動」等簽署協議的反抗軍團體駁斥，該組織官員還指控政府策劃這起攻擊，意圖詆毀反抗軍。
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