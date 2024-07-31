阿根廷男排球衣設計神似《排球少年》 柳田將洋也驚呼︰很像！

日本網友觀看日本男排迎戰阿根廷男排時，注意到阿根廷選手身上穿的球衣，似乎非常眼熟。（路透、圖擷取自@gajuuuumaru社群平台「X」，本報合成）

2024/07/31 23:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本男排在今（31日）小組預賽中，以3：1的成績，擊退東京奧運銅牌得主阿根廷男排，取得本屆奧運首勝。有日本球迷分享，他發現阿根廷的球衣設計，與超人氣排球運動漫畫《排球少年！！》（ハイキュー!!）十分相似，這個發現引發網友熱議，連前日本男排隊長柳田將洋也驚呼「很像！」。

2024巴黎奧運男排預賽，除了有不少喜愛排球運動、各國排球選手的球迷觀賞，也吸引許多受到《排球少年！！》影響，而特意去收看比賽轉播的作品粉絲，其中又以日本男排登場的賽事，最受到這2個族群熱烈討論。今日晚間，有日本網友在觀賞日本男排迎戰阿根廷男排時，注意到阿根廷選手們身上穿的球衣，似乎非常眼熟。

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根據社群平台「X」（前Twitter）名為「がじゅまる@共感クリエイター」的日本網友指出，阿根廷男排今晚穿上黑底、湖水綠條紋相間的球衣，配色不僅很好看，而且神似漫畫家古舘春一於2022年，為《排球少年！！》與日本排球V聯盟（Vリーグ）在該年8月攜手合作的一場特別球賽「THE VOLLEYBALL」，親自為參賽選手設計的其中一款「A隊」的球衣。

該文一出，立即引發各國網友熱烈討論，不少人紛紛驚呼像是「打破次元」的奇蹟。不僅如此，曾受邀參加2022年這場聯名活動、同樣喜愛《排球少年！！》的前日本男排隊長柳田將洋，也轉發這篇文章表示「很像！」；另有球迷補充分享，柳田將洋當時上場穿的比賽球衣，正是目前引發熱議的「A隊」球衣，更笑說或許是阿根廷男排球衣設計師，偷偷透過球衣來致敬《排球少年！！》。

前日本男排隊長柳田將洋曾在2022年8月，參加《排球少年！！》與日本排球V聯盟（Vリーグ）攜手合作的一場特別球賽「THE VOLLEYBALL」。（圖擷取自@vleague_or_jp社群平台「X」）

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