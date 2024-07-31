美需更多抗中措施 坎貝爾：提高造艦能力打造海軍強權

美國副國務卿坎貝爾。（美聯社檔案照）

2024/07/31 21:39

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）7月30日在聯邦參議院外交關係委員會聽證會指出，無論是在非洲或者其他全球南方地區，美國的勢力存在都遠遠落後中國，美國需要採取更多措施來對抗中國擴張其影響力的行動，也需要加強造艦能力，否則無法成為21世紀海軍強權。

這場聽證會探討美中戰略競爭的聽證會上指出，與中國的競爭是「現代美國外交面臨的決定性地緣政治挑戰」，不侷限任何一個地區，涵蓋戰略技術、商業和軍事等每一領域，「我們需要採取更多措施，得和中國的行動競爭」。

請繼續往下閱讀...

共和黨議員魯比歐（Marco Rubio）對中國「居全球領先地位的造船能力」、對基礎工業的投入表達憂心。對此，坎貝爾坦言，美中兩國這方面的差距「非常令人擔憂」，美國「須做得更好，否則我們將無法成為我們所需的21世紀海軍強權」。

他指出，在此領域，美國同時面臨產業人力以及與盟邦合作上的挑戰，美國過去20年因應中東衝突對地面部隊進行了適當的投資，不過，印太的任何衝突都將使焦點轉回海、空軍，「現在是海軍和空軍的時代，必須強化、增加投資、更具創新性、更強悍」。他說，「印太地區需要最強大的海軍和先進長程空中武力，這是美國之前就一直需要的」，除了水面艦，他認為也需要對美國的潛艦計畫投入更多關注。

委員會主席、民主黨議員卡定（Ben Cardin）提到全球南方的重要性，美國需要提供這些國家有替代中國的選項；同黨籍議員夏亨（Jeanne Shaheen）說，中國持續著重外交往來，尤其是在全球南方國家，而美國在非洲、南美洲，也在南歐阿爾巴尼亞和蒙特內哥羅等國甚至尚未派駐大使。

坎貝爾說，關鍵大使職位懸缺「令人感到尷尬」而且「和美國戰略利益背道而馳」，讓這些外交人員就位是最高優先要務之一，「美國真正需要加強的是全球南方國家」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法