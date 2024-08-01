奧運》回擊義大利！香港必勝客推「披薩加爆鳳梨」 破萬人朝聖！

必勝客香港官方還故意推出「披薩加爆鳳梨」促銷活動，引發熱議。（圖翻攝自Pizza Hut Hong Kong & Macao臉書粉專）

2024/08/01 00:32

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黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「劍神」的香港擊劍好手張家朗，本週二（30日）在巴黎奧運男子個人擊劍決賽擊敗來自義大利好手馬基（Filippo Macchi），奪得生涯第2面奧運金牌，不過義大利方不滿比賽結果提出抗議，義國網友還出征到張家朗的社群。而港方也不甘示弱，甚至將戰場開到食物上，必勝客香港官方故意推出「披薩加爆鳳梨」促銷活動，存心要讓義大利人爆氣，引發熱議。

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30日的奧運男子個人擊劍決賽上，張家朗一度落後馬基，苦戰之下追平至14:14，需靠「決一劍」定勝負。據過往賽例，先上前並有進攻意圖的一方得分，但要靠裁判主觀判定，這場決賽的最後一劍，足足打了有3次，裁判兩度判雙方「同時」，即沒任何劍手得分，直到第3劍終於判定張家朗得分，最終張家朗以15:14險勝。

這個結果讓義大利方相當不滿，認為裁判偏袒張家朗，馬基的教練切廖尼（Stefano Cerioni）當即提出投訴，義大利奧委會主席馬拉果（Giovanni Malago）也表示已向國際擊劍總會（FIE）和國際奧委會（IOC）提出正式抗議。義國網友也替馬基飲恨抱不平，除了在網上砲轟比賽裁判，還到張家朗的社群留言出征，批他「偷走金牌」。

香港網友也不甘示弱，紛紛在張家朗的社群平台留言「幫補血」。必勝客香港官方還透過臉書粉專推出「內用顧客可在義式披薩上加爆免費鳳梨」的促銷活動，時間為7月30日和7月31日，宣傳海報還特別畫上擊劍選手穿刺鳳梨的圖像，挑釁意味十足。該促銷活動曝光後隨即引發熱議，至今已累積破萬人按讚，底下還有不少香港網友還貼出自己狂嗑鳳梨披薩、在義大利麵上加醬油等照片。

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