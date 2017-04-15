聯航霸凌醫師「比越戰逃難還可怕」
2017-04-15
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國聯合航空旗下「聯合快捷航空」強行將亞裔旅客杜成德拖下飛機，引發全球公憤。他的律師迪米崔歐十三日表示，杜成德已經出院，但航警在拖行時造成他腦震盪、鼻子骨折、兩顆門牙斷裂，可能要接受重建手術，極有可能向聯航與芝加哥市政府提告。
腦震盪鼻子骨折 兩牙斷裂
迪米崔歐在記者會上痛批，航空公司一直在霸凌消費者，尤其是聯航；依法航空公司不應以非合理武力拒絕乘客。他引述杜成德的話：「這段經歷比越戰時的逃難往事還要可怕。」
迪米崔歐說，杜成德因為腦震盪記不起事發經過，無法闡明如何受傷；由於媒體的追逐，他目前待在一個「安全地方」，日後可能會公開發言。期盼杜成德成為航空公司苛待乘客事件的「典型人物」。
杜成德的女兒克麗絲朵（Crystal Dao Pepper）也出席這場記者會。她表示，家人們感到「可怕、驚嚇與噁心」；這類遭遇不應再發生於任何人身上。在經歷此事後，杜成德不想再看到飛機，可能乘車返回肯塔基州。
對此，聯航聲明強調，該公司與其執行長姆諾茲曾多次致電杜成德，表達最誠摯歉意。不過，杜成德的律師團表示，他們與家屬尚未收到聯航的任何慰問。
另一方面，芝加哥市議會十三日也舉行聽證會，要求聯航人員出席接受質問。芝加哥航空管理局局長伊凡斯指出，其部門正在調查這起事件，並且檢討聯航的訓練機制。
聯航人員則在與會時再度表達歉意，宣稱將於四月三十日公布調查結果。
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