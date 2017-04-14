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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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向俄翻臉 川普指關係跌停

2017-04-14

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕俄國十二日在聯合國安理會否決西方國家推動的譴責敘利亞使用化學武器決議案，這是敘國六年內戰期間，莫斯科在安理會上第八次動用否決權來保護阿塞德政權。美國總統川普之後聲稱，美俄關係「或許已降到谷底」，他痛批阿塞德是屠夫，並說，「是終結這場殘酷內戰的時候了」。

在安理會表決中，十個理事國支持該決議，俄國與玻利維亞投票反對，至於曾六度否決制裁敘利亞的中國，以及哈薩克與衣索比亞則棄權。俄國駐聯合國大使薩夫隆科夫批評該決議是未審先判，反控美國飛彈襲擊敘國「才是違反國際規範」。美駐聯合國大使海利則痛批俄國再次無視全球譴責，選擇力挺阿塞德政權。

川普之後在白宮與北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格召開的記者會上，呼籲盟邦「合作解決敘利亞的災難」。

川普說，以化武屠殺無辜百姓是屠夫的行為，我們須有所行動、做對的事情。

安理會表決譴責敘利亞 中國棄權

川普也說，「我們現在與俄羅斯處得一點都不好，我們與俄的關係或許來到谷底」，而且敘利亞不可能在俄國不知情之下動用化武。他也讚揚中國在安理會的投票中棄權，是尊重美國。川普並且一反過去指責北約「過氣」的說法，肯定北約是個「偉大聯盟」。

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  • 川普（美聯社資料照）

    川普（美聯社資料照）

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