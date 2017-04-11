南韓大選民調交叉 安哲秀首度領先

2017-04-11

〔編譯林翠儀／綜合報導〕距離南韓總統大選投開票不到一個月，原本一路領先的最大在野黨「共同民主黨」前黨魁文在寅，在最新民調中首次落後於「國民之黨」前黨魁、號稱「南韓比爾蓋茲」的安哲秀。日本媒體分析，文在寅的「極左」色彩激發保守派的危機感，轉而支持「中道左派」安哲秀。但學者認為，不管是文或安當選，都難以改變朝鮮半島「赤化統一」潮流。

南韓韓聯社與ＫＢＳ電視台十日公布的最新民調數據顯示，若是一對一對決，安哲秀的支持率為四十九．四％，文在寅僅約三十六．二％，差距遠超過誤差範圍。這與上月文在寅以四十五．七％支持率大幅領先安哲秀的三十二．三％，形成強烈對比。

同項民調也顯示，若是目前檯面上的五名參選人對陣，安哲秀的支持率為三十六．八％，文在寅為三十二．七％，執政的傳統右派「自由韓國黨」的洪準杓六．五％，左派在野黨「正義黨」的沈相奵二．八％，右派偏中間「正黨」的劉承旼為一．五％，安哲秀不僅仍居榜首，而且還是首次領先文在寅。

以政黨、左右派政治傾向及年齡所做的交叉分析顯示，文在寅雖獲左派及五十歲以下選民大力支持，但右派、左派偏中間、中間派及五十歲以上選民較屬意安哲秀。

此外，南韓第一大報「朝鮮日報」委託Kantar Public（前Media Research）對全國兩千三百名成人所做的民調也顯示，在以六名主要總統候選人為對象的調查中，安哲秀支持率為三十四．四％，文在寅為三十二．二％，接著是洪準杓的五．七％、沈相奵的二．三％、劉承旼的一．九％，以及無黨派候選人金鐘仁的○．六％。

文在寅親北 讓選民不安

日本「產經新聞」分析，對於北韓的核開發及飛彈試射，文在寅的親北發言讓保守及中間派選民不安。

相對於此，安哲秀以美韓同盟為基礎的安保策略較受青睞。報導也指出，原本支持聯合國前秘書長潘基文參選的保守派團體，已定調支持安哲秀。