鼓勵舉報間諜 北京重賞225萬

2017-04-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國北京市國家安全局十日起開始實施「公民舉報間諜行為線索獎勵辦法」（以下簡稱「辦法」），旨在防範外國間諜，舉報有功者最高可獲五十萬人民幣（約二百二十五萬台幣）獎金。不過，路透等媒體指出，西方長期質疑中國假借這類舉措打壓異己。

《北京日報》十日報導解讀「辦法」，指稱北京是中國首都，是境外間諜情報機關和其他敵對勢力進行「滲透、顛覆、分裂、破壞和竊密等活動」的首選之地，故必須廣泛發動民眾從事反間諜偵查工作。報導也舉例，許多間諜行動都是透過民眾檢舉發現。例如，江蘇省連雲港漁民在捕魚時撈獲不明裝置，上面有清晰外文，國安機關發現此為國外間諜器材，目的是蒐集中方資料。

根據「辦法」，民眾可透過電話、寄信或親自前往等三種方式舉報，若經北京市國安局採用，將根據其作用、效果等分三級給予獎勵。其中，對防範、制止間諜行為或偵破間諜案件發揮特別重大作用，貢獻特別突出的線索，將給予人民幣十萬至五十萬獎金。舉報人若自覺危險，可向國安機關請求保護，但若藉舉報之名故意誣告陷害他人，或有編造、傳播虛假訊息等行為，將追究法律責任。

中國國家主席習近平自二○一三年上任以來，已實施一系列國安措施，包括二○一四年的「國家安全法」，以及一五年的「反恐怖主義法」。去年四月，中國甚至發佈四格漫畫文宣，名為「危險的愛情」，警告女性與外籍男性交往應謹慎，避免遭到外國間諜利用。

一四年八月，加拿大基督教援助工作者高凱文夫婦被控為加國從事間諜活動，竊取中國國家機密，在居住的遼寧省丹東市被捕。高妻茱莉亞於一五年二月獲釋，高凱文在羈押兩年後，在加國總理杜魯道積極斡旋下，去年八月返回加拿大溫哥華。去年一月，中國人權衛士緊急救援協會共同創辦人、瑞典公民達林，在北京搭機前往泰國時被捕，隨後被控危害國家安全。他在「公開認罪」後，遭北京當局驅逐出境。

路透報導指出，西方政府極力反對中國近年來的國安措施，批評這些舉措過度定義國家利益，藉此打壓異己。英國廣播公司（ＢＢＣ）也表示，西方國家、尤其是美國，關注中國反恐法規與進程，擔心中國以反恐等名義進一步限制集會、宗教和公民言論等自由。

新疆推「抓耙子」 逾千官員受懲

除北京外，中國也在新疆等地提供高額檢舉獎金。新疆各地紀委會自三月起實行官員互相舉報活動，舉報人可獲一千至五十萬人民幣不等的獎金，短短一個月已有千名官員受到懲處。