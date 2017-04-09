為美俄談判 普廷隱忍未攔截戰斧

2017-04-09

〔編譯魏國金／綜合七日外電報導〕俄羅斯對美國轟炸敘利亞沙伊拉特空軍基地反應憤怒，但俄方既然先獲美方通知即將展開空襲，且俄軍在敘國部署有先進的防空飛彈系統，足以保護沙伊拉特，為何俄國總統普廷不乾脆下令攔截美軍戰斧巡弋飛彈？根據《時代雜誌》網站報導，最大原因是普廷選擇暫時忍讓，等待美國國務卿提勒森十一日訪俄，再與美方進行談判。

《時代雜誌》指出，在莫斯科外交圈，仍對提勒森訪俄能促成普廷與美國總統川普達成「大交易」抱有期望。提勒森與普廷是舊識，他在任職艾克森美孚石油公司期間，就與俄方達成多項石油交易。俄羅斯國會議員卡拉科尼什夫說，「這場談判將是彼此互有需要的川普與普廷兩人，為了達成之後其他的共同目標，準備在敘利亞議題上各自退讓的一場對話」，「但絕對不會是情話綿綿」。

不能示弱 又無本錢升高衝突

在莫斯科的知名外交政策專家科諾瓦洛夫說，普廷個性不習慣退讓，但俄國捲入敘國內戰已經超過一年半，軍事和經濟負擔沉重，暫無本錢升高衝突；普廷又不能對美國示弱，更不容美國推翻阿塞德政權，因此他必須對外展示強硬態度，進行必要的軍事部署。而從莫斯科的觀點看來，川普希望在談判時取得強者地位，發射巡弋飛彈就是這種談判策略。

法新社分析，在敘利亞議題上，美俄有共同打擊「伊斯蘭國」（ＩＳ）的需要。從二○一四年下半年，美國率領盟軍打擊在伊拉克與敘利亞的ＩＳ勢力，相關軍機每天飛越敘國領空，執行轟炸任務，而不必擔心遭敘國政府軍擊落，原則上，這些軍事行動與導致逾三十二萬人喪生的敘國內戰切割開來，而旨在鞏固阿塞德政權的俄國則放任美國盟軍執行其軍事任務。

美國和平研究所中東計畫主任哈馬薩伊德指出，美國七日的襲擊是對敘國使用化武的回應，而非敘利亞戰略的轉變，除非該襲擊使美國進一步捲入敘利亞衝突，或者阿塞德重複其他促使美國更多介入的行為，否則美國仍將維持其打擊ＩＳ的戰略焦點，因此七日襲擊的性質使敘、俄對美軍展開報復性行動的風險其實不高。