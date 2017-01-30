川普、普廷熱線 要攜手打擊IS
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普二十八日分別與俄、德、法、日、澳五國元首通電，他與俄羅斯總統普廷在對話時同意，將加強兩國的合作、發展平等關係，並且展開「真正的合作」，攜手對抗激進組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）。另外，兩人也安排面對面會議，但並未提到解除對俄制裁，以及俄羅斯駭侵美國事件。
未提解除對俄制裁、駭客影響大選
川普與普廷的首次官方通電時間約一小時，紐約時報指對話氣氛溫暖。根據白宮聲明指出，「川普與普廷總統都希望在今天的通話後，雙方能夠快速展開因應恐怖主義和其他共同重要關切議題的行動」。克里姆林宮的聲明則指出，「川普傳達期盼俄國人民快樂與繁榮的心願」。
白宮與克里姆林宮指出，兩人誓言聯手打擊敘利亞和其他地方的恐怖主義，兩人在通話時也談到烏克蘭，並且同意建立美、俄兩國更強大的經濟關係。不過，普廷的發言人佩斯科夫告訴俄國媒體，兩位總統並未提到解除對俄制裁議題。這對莫斯科是第一要務，但川普在國內卻飽受維持制裁的壓力。他於二十七日表示，解除制裁的考慮仍嫌太早。
川普在與法國總統歐蘭德通話時，歐蘭德即敦促川普切勿解除對俄制裁。分析家認為，如果川普片面解除制裁，將會惡化與歐洲盟邦的關係。
與此同時，川普也簽署一份總統備忘錄，指示五角大廈在三十天內提交一份戰勝「伊斯蘭國」的計畫。此前，軍方官員已為川普和國防部長馬提斯著手可能的行動，包括在伊拉克和敘利亞配置額外的顧問、授予戰地指揮官更大的下令權等。
此外，川普也提升他的心腹、白宮首席策士巴農的國安影響力。他在另一份總統備忘錄上改組國家安全會議（ＮＳＣ），給予巴農在首長會議中一個固定席次。至於國家情報首長和參謀首長聯席會議主席，只有在攸關其責任與專業時才需出席。在前兩任政府時期，這兩要職都會固定出席。
川普指出，這項改變有助增進效率與安全。爭議的是，巴農曾是極右派媒體布萊巴特新聞網（Breitbart News）的執行長，高倡白人民族主義。行政官員透露，巴農已在川普的外交政策上扮演主要角色。
另一方面，川普也與德國總理梅克爾通電，並且談到俄國關係、中東和烏克蘭衝突，兩人皆同意北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）的重要性，但雙方的聯合聲明並未提到難民問題，或是川普的移民禁令。
川普與安倍 敲定2月10日華府會晤
川普曾在選舉時抨擊，梅克爾的收容難民政策「毀滅」德國。然而，德國政府發言人賽柏表示，川普已接受梅克爾之邀，於七月前往漢堡參加二十國集團（G20）高峰會，並且歡迎她到華府訪問。川普則在與日本首相安倍晉三通話時，談論國安、貿易和北韓威脅等議題，兩人同意於二月十日在華府會晤。
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