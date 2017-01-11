大選有功 川普女婿任白宮顧問
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普九日內舉不避親，任命女婿庫希納為白宮資深顧問，賦予這名同樣是地產開發商出身的政治素人姻親，處理攸關中東與以色列事務的重任。庫希納被視為川普大選團隊運籌帷幄的重要功臣之一，深獲川普信賴與仰仗，但他獲任命出任白宮幕僚，也引發可能違反反裙帶關係法的疑慮。
川普在宣布此人事案時形容，庫希納是他競選與政權移交期間的重要人才與備受信賴的顧問，「我很自豪能有他在我的行政部門（扮演）關鍵領導角色」。一張娃娃臉、十日滿卅六歲的庫希納，是川普的白宮幕僚中最年輕的一員，將與白宮幕僚長蒲博思以及資深策士巴農密切合作。
庫希納身家18億美元
根據富比世的估計，事業涉及房地產與出版的庫希納身價十八億美元（約五七八億台幣）；庫希納的律師葛爾利克表示，庫希納未來在白宮就職不會支薪，工作內容包括涉及中東與以色列事務、建立政府與私人企業合作夥伴關係，以及在自由貿易相關事務上與川普的商務部長人選羅斯合作。川普去年十一月受訪時就暗示賦予女婿重任，大讚猶太裔的庫希納很有才，能協助「搞定中東和平」。
擬出售部分資產避嫌
此外，為符合聯邦規定，葛爾利克說，庫希納還將辭去庫希納公司執行長的職位與出售資產，包括在家族地產公司的旗艦物業（第五大道六六六號）、紐約觀察家報，以及在他的兄弟的公司Thrive Capital的個人持份，以及會對其他投資進行重整，也會賣掉所有海外投資，與卸下所有攸關妻子與他的其他持股有關的職務。
庫希納是川普長女伊凡卡的夫婿，兩人在二○○九年結婚，育有三名子女；伊凡卡雖同樣在川普的競選團隊中扮演重要角色，但並無立即加入行政部門的打算，但據稱一家五口已決定從紐約遷居華府。
庫希納進入白宮協助治國的最大阻礙，是一九六七年的禁止政府官員聘僱親戚的聯邦反裙帶關係法；但葛爾利克說，該法並不適用於白宮西廂，川普將就庫希納的任命尋求司法部法律顧問辦公室的意見。
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