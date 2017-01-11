| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 國際

大選有功 川普女婿任白宮顧問

2017-01-11

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普九日內舉不避親，任命女婿庫希納為白宮資深顧問，賦予這名同樣是地產開發商出身的政治素人姻親，處理攸關中東與以色列事務的重任。庫希納被視為川普大選團隊運籌帷幄的重要功臣之一，深獲川普信賴與仰仗，但他獲任命出任白宮幕僚，也引發可能違反反裙帶關係法的疑慮。

川普在宣布此人事案時形容，庫希納是他競選與政權移交期間的重要人才與備受信賴的顧問，「我很自豪能有他在我的行政部門（扮演）關鍵領導角色」。一張娃娃臉、十日滿卅六歲的庫希納，是川普的白宮幕僚中最年輕的一員，將與白宮幕僚長蒲博思以及資深策士巴農密切合作。

庫希納身家18億美元

根據富比世的估計，事業涉及房地產與出版的庫希納身價十八億美元（約五七八億台幣）；庫希納的律師葛爾利克表示，庫希納未來在白宮就職不會支薪，工作內容包括涉及中東與以色列事務、建立政府與私人企業合作夥伴關係，以及在自由貿易相關事務上與川普的商務部長人選羅斯合作。川普去年十一月受訪時就暗示賦予女婿重任，大讚猶太裔的庫希納很有才，能協助「搞定中東和平」。

擬出售部分資產避嫌

此外，為符合聯邦規定，葛爾利克說，庫希納還將辭去庫希納公司執行長的職位與出售資產，包括在家族地產公司的旗艦物業（第五大道六六六號）、紐約觀察家報，以及在他的兄弟的公司Thrive Capital的個人持份，以及會對其他投資進行重整，也會賣掉所有海外投資，與卸下所有攸關妻子與他的其他持股有關的職務。

庫希納是川普長女伊凡卡的夫婿，兩人在二○○九年結婚，育有三名子女；伊凡卡雖同樣在川普的競選團隊中扮演重要角色，但並無立即加入行政部門的打算，但據稱一家五口已決定從紐約遷居華府。

庫希納進入白宮協助治國的最大阻礙，是一九六七年的禁止政府官員聘僱親戚的聯邦反裙帶關係法；但葛爾利克說，該法並不適用於白宮西廂，川普將就庫希納的任命尋求司法部法律顧問辦公室的意見。

廣告
  • 川普（右一）去年六月在紐約造勢，身旁為庫希納和伊凡卡夫婦。（路透檔案照）

    川普（右一）去年六月在紐約造勢，身旁為庫希納和伊凡卡夫婦。（路透檔案照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 庫希納 白宮幕僚長
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：大選有功 川普女婿任白宮顧問


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.