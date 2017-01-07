駭美大選 CIA查出俄官員身分

2017-01-07

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國官員五日指出，中情局（ＣＩＡ）追查出將駭竊自民主黨全國委員會的資料，放給爆料網站維基解密，以竭力打擊該黨總統候選人希拉蕊選情的俄國官員身分，他們是依俄國總統普廷指示，透過第三方，從事該行徑。而根據選後攔截到的通信資料顯示，俄國高階官員將準總統川普的勝選視為莫斯科地緣政治的一大勝利而興高采烈。

情治首長將連袂向川普簡報

美國情報單位針對俄國干預美國大選，完成逾五十頁調查報告，總統歐巴馬五日獲得簡報。美國國家情報首長克萊伯、國家安全局局長羅傑斯、聯邦調查局局長柯米與中情局局長布瑞南六日將連袂向川普簡報該調查。

熟悉該報告的官員說，俄羅斯總參謀部情報總局（ＧＲＵ）以「迂迴路徑」將竊自民主黨全國委員會以及希拉蕊競選主席波德斯塔的電郵洩漏給維基解密，該手法顯然是企圖讓資料的出處難以追查。

官員表示，這些「換手」讓維基解密創辦人阿山吉得以堅稱，俄國政府或國家單位不是其網站資料的來源，但他不排除從「第三方」取得資料。

看過新報告的美國官員說，克萊伯與國土安全部部長強生去年十月發布報告指控俄國發動網攻干擾大選，新報告內容更進一步下結論說，「只有俄國最高官員才能授權這些行動」，意指俄國總統普廷。新報告詳述的俄國網路行動最早可溯及二○○八年。

克萊伯五日在參議院軍事委員會的聽證會上，指控莫斯科對美國全面發動網攻，如同發動戰爭，但他無法確定這些網攻對大選的影響程度。他表示，「俄國藉由增加網路間諜活動、釋放從這些行動竊得的資料，以及攻擊關鍵基礎設施系統，明顯採取更具侵犯性的網路態勢」。他說：「我認為公眾應該盡可能多知道相關事實」。該報告解密版將於下週初公佈。

川普先前在推特上嘲諷中情局、聯邦調查局與其他情報單位之前的情報錯誤，挑戰相關單位提出證據，證明該駭客攻擊與資料外洩可追至普廷頭上。他引述阿山吉的話，暗示任何人、甚至十四歲的少年也可能是發動該攻擊的駭客。

在面臨強烈批評後，川普五日再推文，痛批媒體說謊，讓他看起來像是反對美國情報機構，但實際上他是大粉絲！「不誠實的媒體喜歡說我同意阿山吉—錯！我只是陳述他的話，至於真相，則由人民自己定奪。」