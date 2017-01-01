希駐巴大使 遭妻唆使小王謀殺

2017-01-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕希臘駐巴西大使阿米里迪斯（Kyriakos Amiridis）失蹤案水落石出！里約熱內盧（下稱里約）警員費歐去年十二月卅日招供，他與大使夫人法蘭柯絲．奧利維拉（Francoise Oliveira）過去半年發生婚外情，且在她唆使下，謀殺了阿米里迪斯。

五十九歲的阿米里迪斯自去年十二月廿六日晚起失聯，廿九日被發現陳屍在一輛遭焚毀的汽車當中。其巴西籍妻子法蘭柯絲和兩人的十歲女兒至廿八日才向警方報案。本案首席調查員馬加良斯在記者會上指出，「這是一起悲劇、懦夫的行為」，四十歲的法蘭柯絲與廿九歲的費歐在耶誕節當天策劃了這起陰謀，隔天夜裡就由費歐在大使位於新伊瓜蘇的家中動手。法新社報導，費歐稱他與大使曾發生肢體衝突，出於自衛才勒斃對方。

調查人員卅日已將費歐與法蘭柯絲收押。警方並拘留費歐的廿四歲堂弟德梅洛，他承認自己負責把風，費歐並提供相當於二．五萬美元的代價誘使他參與犯案。

凶嫌是巴西警察

本案破案關鍵是在大使家中沙發上發現血跡，引起警方懷疑；接著調閱監視器後，發現費歐與德梅洛搬運屍體的畫面。由於附近鄰居未曾聽到槍響，故大使遭刺死的可能性很大。馬加良斯還說，法蘭柯絲曾企圖誤導調查人員偵辦方案，佯稱大使駕車外出未歸，且在卅日招供「小王」費歐已將大使殺害前，還堅稱自己無辜。馬加良斯描述，法蘭柯絲含淚供稱，她曾遭先生毆打，他的死「無可避免」。

本案為二○一六年的巴西劃下可怕的句點，去年里約夏季奧運落幕後不過幾個月，當地就飽受毒品、幫派、高犯罪率、金融危機與貪污醜聞所苦，新伊瓜蘇被視為貧民區，位於里約市脫序且暴力事件頻傳的北部郊區。巴西總統泰梅爾為此致函希臘總理齊普拉斯，表示阿米里迪斯遇害令他深感悲痛，並向大使的家人、朋友和希臘人民致哀。